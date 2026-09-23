Сирні пиріжечки з куркою та твердим сиром: простий білковий рецепт в аерогрилі
Якщо хочеться чогось ситного, смачного й без складної метушні з тістом, спробуйте сирні пиріжки з курячою начинкою. Для основи знадобляться кисломолочний сир, яйце та рисове борошно, а готуються вони в аерогрилі або духовці.
Як приготувати сирні високобілкові пиріжки, розповідає Styler з посиланням на рецепт нутриціолога Олександри Борисенко з Instagram.
Інгредієнти
- 200 г кисломолочного сиру в брикеті
- 100 г курячого фаршу
- 50 г твердого сиру
- 1 яйце
- 4 ст. л. рисового борошна
- зелень - за смаком
- сіль - за смаком
- сухий часник - за смаком
- улюблені спеції - за смаком
- трохи масла гхі для обсмажування
Як приготувати сирні пиріжки
Спочатку курячий фарш обсмажте на невеликій кількості масла гхі. Додайте сіль і спеції та доведіть начинку до готовності.
Для сирного тіста змішайте кисломолочний сир, яйце, рисове борошно, подрібнену зелень і спеції. Має вийти однорідна маса, з якої можна сформувати невеликі пиріжечки.
Розділіть сирну масу на порції та сформуйте пласкі заготовки. У середину кожної покладіть трохи курячого фаршу та шматочок твердого сиру. Защипніть краї, щоб начинка залишилася всередині.
Викладіть пиріжки в аерогриль і готуйте приблизно по 15 хвилин з кожного боку. Також їх можна запекти в духовці - час приготування залежатиме від температури та особливостей вашої духовки, тому орієнтуйтеся на рум’яну скоринку та повну готовність начинки.
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