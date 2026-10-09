Снеки до фільму: простий рецепт двох закусок з рисовим папером (відео)

Інгредієнти

рисовий папір - 90 г

крабові палички - 5 шт.

фарш із курячого філе - 250 г

жовток - 1 шт.

кунжут та італійські трави (за бажанням) до смаку

сіль та перець

Як приготувати

Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть деко пергаментом.

Посоліть і поперчіть курячий фарш, ретельно перемішайте.

Занурте лист рисового паперу в холодну воду на 2-3 секунди та перенесіть на дошку. Як пояснює кулінарна авторка Нагі Маехаші , спочатку він може залишатися трохи жорстким, але розм'якшиться, поки ви викладатимете начинку. Якщо окремі ділянки залишилися твердими, злегка змочіть їх пальцями.

Викладіть крабову паличку та загорніть рулетиком. Так само сформуйте решту снеків із цією начинкою.

Для другого варіанта викладіть на змочений рисовий папір невелику кількість курячого фаршу та загорніть. Розподіляйте начинку рівномірно, щоб рулетики не були надто товстими.

Наріжте заготовки на невеликі шматочки та викладіть на деко, залишаючи між ними трохи місця.

Змастіть зверху жовтком, посипте кунжутом та італійськими травами.

Випікайте приблизно 20 хвилин до золотистої скоринки. Час залежить від розміру шматочків і духовки. У снеках із куркою перевірте готовність начинки кухонним термометром - за рекомендаціями Міністерства сільського господарства США , температура в центрі має сягнути щонайменше 74 градусів.

Як зробити снеки смачнішими