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Смачно 09 жовтня 2026, 18:33

Снеки до фільму: простий рецепт двох закусок з рисовим папером (відео)

Загортаємо, нарізаємо та запікаємо - без замішування тіста і смаження
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Снеки до фільму (фото: Styler)
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Якщо хочеться поласувати чимось хрустким під фільм, можна приготувати ці снеки. Вони є корисною малокалорійною закускою, що готується без додавання олії.

Як приготувати такі снеки, розповідає Styler із посиланням на відео користувачки _ilona.s.v. зі сторінки в Instagram.

Інгредієнти

  • рисовий папір - 90 г
  • крабові палички - 5 шт.
  • фарш із курячого філе - 250 г
  • жовток - 1 шт.
  • кунжут та італійські трави (за бажанням) до смаку
  • сіль та перець

Як приготувати

Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть деко пергаментом.

Посоліть і поперчіть курячий фарш, ретельно перемішайте.

Занурте лист рисового паперу в холодну воду на 2-3 секунди та перенесіть на дошку. Як пояснює кулінарна авторка Нагі Маехаші, спочатку він може залишатися трохи жорстким, але розм'якшиться, поки ви викладатимете начинку. Якщо окремі ділянки залишилися твердими, злегка змочіть їх пальцями.

Викладіть крабову паличку та загорніть рулетиком. Так само сформуйте решту снеків із цією начинкою.

Для другого варіанта викладіть на змочений рисовий папір невелику кількість курячого фаршу та загорніть. Розподіляйте начинку рівномірно, щоб рулетики не були надто товстими.

Наріжте заготовки на невеликі шматочки та викладіть на деко, залишаючи між ними трохи місця.

Змастіть зверху жовтком, посипте кунжутом та італійськими травами.

Випікайте приблизно 20 хвилин до золотистої скоринки. Час залежить від розміру шматочків і духовки. У снеках із куркою перевірте готовність начинки кухонним термометром - за рекомендаціями Міністерства сільського господарства США, температура в центрі має сягнути щонайменше 74 градусів.

Як зробити снеки смачнішими

  • Спробуйте додати більше спецій. До курячого фаршу пасуватиме копчена паприка або сушений часник.
  • Не перетримуйте рисовий папір у воді. Надто розмоклий лист може порватися під час загортання начинки.
  • Доповніть снеки соусом. Наприклад, грецький йогурт із зеленню та часником.
  • Подавайте невдовзі після приготування. Аби зберегти хрусткість, не накривайте гарячі снеки кришкою - пара під нею розм'якшить скоринку.

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