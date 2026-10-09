Снеки к фильму: простой рецепт двух закусок с рисовой бумагой (видео)
Если хочется полакомиться чем-нибудь хрустящим под фильм, можно приготовить эти снеки. Они представляют собой полезную малокалорийную закуску, которая готовится без добавления масла.
Как приготовить такие снеки, рассказывает Styler со ссылкой на видео пользователя _ilona.sv со страницы в Instagram.
Ингредиенты
- рисовая бумага - 90 г
- крабовые палочки - 5 шт.
- фарш из куриного филе - 250 г
- желток - 1 шт.
- кунжут и итальянские травы (по желанию) по вкусу
- соль и перец
Как приготовить
Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень пергаментом.
Посолите и поперчите куриный фарш, тщательно перемешайте.
Окунуть лист рисовой бумаги в холодную воду на 2-3 секунды и перенести на доску. Как объясняет кулинарный автор Наги Маэхаши, сначала он может оставаться немного жестким, но размягчится, пока вы будете выкладывать начинку. Если отдельные участки остались жесткими, слегка смочите их пальцами.
Выложите крабовую палочку и заверните рулетиком. Так же сформируйте остальные снеки с этой начинкой.
Для второго варианта выложите на смоченную рисовую бумагу небольшое количество куриного фарша и заверните. Распределяйте начинку равномерно, чтобы рулетики не были слишком толстыми.
Нарежьте заготовки на небольшие кусочки и выложите на противень, оставляя немного места.
Смажьте сверху желтком, посыпьте кунжутом и травами.
Выпекайте примерно 20 минут до золотистой корочки. Время зависит от размера кусочков и духовки. В снеках с курицей проверьте готовность начинки кухонным термометром - по рекомендациям Министерства сельского хозяйства США температура в центре должна достичь не менее 74 градусов.
Как сделать снеки вкуснее
- Попытайтесь добавить больше специй. К куриному фаршу подойдет копченая паприка или сушеный чеснок.
- Не держите рисовую бумагу в воде. Слишком размокший лист может порваться при заворачивании начинки.
- Дополните снеки соусом. К примеру, греческий йогурт с зеленью и чесноком.
- Подавайте после приготовления. Чтобы сохранить хрусткость, не накрывайте горячие снеки крышкой - пар под ней размягчит корочку.
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