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Смачно 18 серпня 2026, 18:01

Не варення і не компот: як закрити персики на зиму в ароматному желе

Знадобиться лише кілька простих інгредієнтів, а результат точно здивує
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Як закрити у банках персики в желе (зображення згенеровано ШІ)
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Сезон персиків - чудовий час, щоб зробити незвичайну солодку заготівлю на холодний сезон. Фрукти залишаються соковитими, а желейна основа додає їм ніжності.

Styler з посиланням на відео в Instagram фудблогерки Вікторії Козіної розповідає, як усе приготувати.

Персики в желе на зиму: що потрібно

Рецепт розрахований на 2 банки по 0,5 л.

Інгредієнти:

  • 1 пачка желе - смак можна обрати на свій розсуд
  • 1 ст. л. желатину
  • 1 ст. л. цукру
  • 400 мл води
  • персики - кількість залежить від розміру плодів.

Як приготувати персики в желе

1. Приготуйте желейну основу

Висипте пачку желе в миску. Додайте желатин і цукор, після чого влийте 400 мл гарячої води.

Добре перемішайте суміш, щоб желатин і желе повністю розчинилися. Відставте миску та займіться персиками.

2. Підготуйте персики

Персики помийте та наріжте довільними шматочками. За бажанням шкірку можна зняти - для цього залийте плоди окропом приблизно на 30 секунд, після чого вона легко зніметься.

Підготовлені шматочки персиків щільно розкладіть у чисті банки.

3. Залийте персики желе

Залийте фрукти підготовленою желейною сумішшю. Накрийте банки кришками та поставте їх стерилізувати.

Від моменту закипання води стерилізуйте банки 10 хвилин.

4. Закрутіть банки

Після стерилізації дістаньте банки та щільно закрутіть кришками. Залиште їх до повного охолодження.

Після цього перенесіть заготовки у прохолодне місце для зберігання.

Якими виходять персики в желе

Узимку така заготівля може стати не просто консервацією, а готовим фруктовим десертом. Соковиті шматочки персиків у ароматному желе можна подавати до чаю або використовувати для начинки десертів.

Порада: смак желе можна щоразу змінювати - вибирайте той варіант, який найкраще поєднується з персиками.

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