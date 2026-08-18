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Главная Вкусно Не варенье и не компот: как закрыть персики на зиму в ароматном желе
Вкусно 18 августа 2026, 18:01

Не варенье и не компот: как закрыть персики на зиму в ароматном желе

Понадобится всего несколько простых ингредиентов, а результат точно удивит
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Как закрыть в банках персики в желе (изображение сгенерировано ИИ)
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Сезон персиков - прекрасное время, чтобы сделать необычную сладкую заготовку на холодный сезон. Фрукты остаются сочными, а желейная основа придает им нежности.

Styler со ссылкой на видео в Instagram фудблогера Виктории Козиной рассказывает, как все приготовить.

Персики в желе на зиму: что нужно

Рецепт рассчитан на 2 банки по 0,5 л.

Ингредиенты:

  • 1 пачка желе - вкус можно выбрать на свое усмотрение
  • 1 ст. л. желатина
  • 1 ст. л. сахара
  • 400 мл воды
  • персики - количество зависит от размера плодов.

Как приготовить персики в желе

1. Приготовьте желейную основу

Высыпьте пачку желе в миску. Добавить желатин и сахар, после чего влейте 400 мл горячей воды.

Хорошо размешайте смесь, чтобы желатин и желе полностью растворились. Отставьте миску и займитесь персиками.

2. Подготовьте персики

Персики помойте и нарежьте произвольными кусочками. По желанию кожуру можно снять - для этого залейте плоды кипятком примерно на 30 секунд, после чего она легко снимется.

Подготовленные кусочки персиков плотно разложите в чистые банки.

3. Залейте персики желе

Залейте фрукты приготовленной желейной смесью. Накройте банки крышками и поставьте их стерилизовать.

С момента закипания воды стерилизуйте банки 10 минут.

4. Закрутите банки

После стерилизации извлеките банки и плотно закрутите крышками. Оставьте их до полного охлаждения.

После этого перенесите заготовки в прохладное место для хранения.

Какими получаются персики в желе

Зимой такая заготовка может оказаться не просто консервацией, а готовым фруктовым десертом. Сочные кусочки персиков в ароматном желе можно подавать к чаю или использовать для десертов.

Совет: вкус желе можно каждый раз менять - выбирайте тот вариант, который лучше всего сочетается с персиками.

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