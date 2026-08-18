Не варенье и не компот: как закрыть персики на зиму в ароматном желе
Сезон персиков - прекрасное время, чтобы сделать необычную сладкую заготовку на холодный сезон. Фрукты остаются сочными, а желейная основа придает им нежности.
Styler со ссылкой на видео в Instagram фудблогера Виктории Козиной рассказывает, как все приготовить.
Персики в желе на зиму: что нужно
Рецепт рассчитан на 2 банки по 0,5 л.
Ингредиенты:
- 1 пачка желе - вкус можно выбрать на свое усмотрение
- 1 ст. л. желатина
- 1 ст. л. сахара
- 400 мл воды
- персики - количество зависит от размера плодов.
Как приготовить персики в желе
1. Приготовьте желейную основу
Высыпьте пачку желе в миску. Добавить желатин и сахар, после чего влейте 400 мл горячей воды.
Хорошо размешайте смесь, чтобы желатин и желе полностью растворились. Отставьте миску и займитесь персиками.
2. Подготовьте персики
Персики помойте и нарежьте произвольными кусочками. По желанию кожуру можно снять - для этого залейте плоды кипятком примерно на 30 секунд, после чего она легко снимется.
Подготовленные кусочки персиков плотно разложите в чистые банки.
3. Залейте персики желе
Залейте фрукты приготовленной желейной смесью. Накройте банки крышками и поставьте их стерилизовать.
С момента закипания воды стерилизуйте банки 10 минут.
4. Закрутите банки
После стерилизации извлеките банки и плотно закрутите крышками. Оставьте их до полного охлаждения.
После этого перенесите заготовки в прохладное место для хранения.
Какими получаются персики в желе
Зимой такая заготовка может оказаться не просто консервацией, а готовым фруктовым десертом. Сочные кусочки персиков в ароматном желе можно подавать к чаю или использовать для десертов.
Совет: вкус желе можно каждый раз менять - выбирайте тот вариант, который лучше всего сочетается с персиками.
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