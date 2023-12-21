Як дрони змінили хід війни: воїн ЗСУ "Турист" розповів про перші бойові вильоти

Воїн з позивним "Турист", який захищав Харківщину у складі 93 ОМБр «Холодний Яр», брав участь у боях за Соледар, Бахмут, Кліщіївку. Підрозділ "Туриста" вперше у військовій історії України почав успішно використовувати FPV дрони-камікадзе і продовжує нищити ворога.