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Як дрони змінили хід війни: воїн ЗСУ "Турист" розповів про перші бойові вильоти

Четвер 21 грудня 2023 13:03
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Як дрони змінили хід війни: воїн ЗСУ "Турист" розповів про перші бойові вильоти Фото: дрони змінили хід війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Воїн з позивним "Турист", який захищав Харківщину у складі 93 ОМБр «Холодний Яр», брав участь у боях за Соледар, Бахмут, Кліщіївку. Підрозділ "Туриста" вперше у військовій історії України почав успішно використовувати FPV дрони-камікадзе і продовжує нищити ворога.

Про перші бойові вильоти воїн розповів в проекті "Станція Краматорськ"

У випуску воїн також розповів:

  • чому на Сході України деякі місцеві жителі сприймають ЗСУ через призму російської пропаганди
  • як дрони змінили хід війни
  • як бійці ПВК "вагнер" проводили наступальні дії у відкритому полі навіть без бронежилетів
  • чи справді росіяни - це армія бомжів
  • як українські військові ставляться до російського наративу про можливі перемовини та заморозку війни.

Раніше ми писали про неймовірний вчинок продавчині фруктів у Києві, яка допомогла військовому.

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Збройні сили України дрони