Як дрони змінили хід війни: воїн ЗСУ "Турист" розповів про перші бойові вильоти
Фото: дрони змінили хід війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Воїн з позивним "Турист", який захищав Харківщину у складі 93 ОМБр «Холодний Яр», брав участь у боях за Соледар, Бахмут, Кліщіївку. Підрозділ "Туриста" вперше у військовій історії України почав успішно використовувати FPV дрони-камікадзе і продовжує нищити ворога.
Про перші бойові вильоти воїн розповів в проекті "Станція Краматорськ"
У випуску воїн також розповів:
- чому на Сході України деякі місцеві жителі сприймають ЗСУ через призму російської пропаганди
- як дрони змінили хід війни
- як бійці ПВК "вагнер" проводили наступальні дії у відкритому полі навіть без бронежилетів
- чи справді росіяни - це армія бомжів
- як українські військові ставляться до російського наративу про можливі перемовини та заморозку війни.
Раніше ми писали про неймовірний вчинок продавчині фруктів у Києві, яка допомогла військовому.