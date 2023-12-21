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Как дроны изменили ход войны: воин ВСУ "Турист" рассказал о первых боевых вылетах

Четверг 21 декабря 2023 13:03
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Как дроны изменили ход войны: воин ВСУ "Турист" рассказал о первых боевых вылетах Фото: дроны изменили ход войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Воин с позывным "Турист", защищавший Харьковщину в составе 93 ОМБр «Холодный Яр», участвовал в боях за Соледарь, Бахмут, Клищиевку. Подразделение "Туриста" впервые в военной истории Украины начало успешно использовать FPV дроны-камикадзе и продолжает уничтожать врага.

О первых боевых вылетах воин рассказал в проекте "Станция Краматорск"

В выпуске воин также рассказал:

  • почему на Востоке некоторые местные жители воспринимают ВСУ через призму российской пропаганды
  • как дроны изменили ход войны
  • как бойцы ПВК "вагнер" проводили наступательные действия в открытом поле даже без бронежилетов
  • действительно ли русские - это армия бомжей
  • как украинские военные относятся к российскому нарративу о возможных переговорах и заморозке войны.

Ранее мы писали оневероятном поступке продавщице фруктов в Киеве , которая помогла военному.

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