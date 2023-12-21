Как дроны изменили ход войны: воин ВСУ "Турист" рассказал о первых боевых вылетах

Воин с позывным "Турист", защищавший Харьковщину в составе 93 ОМБр «Холодный Яр», участвовал в боях за Соледарь, Бахмут, Клищиевку. Подразделение "Туриста" впервые в военной истории Украины начало успешно использовать FPV дроны-камикадзе и продолжает уничтожать врага.