Меркурій у Скорпіоні восени 2026: дати та поради щодо поїздок, покупок і документів

Коли Меркурій пройде "руйнівний градус" Скорпіона

За словами Соловйової, через ретроградний рух Меркурій цьогоріч тричі активує цю ділянку зодіаку. Вона виділяє такі періоди: 17-18 жовтня, 29-30 жовтня та 28 листопада.

В астрології Меркурій пов’язують зі спілкуванням, засобами комунікації, гаджетами, транспортом, поїздками, документацією, торгівлею та навчанням.

Соловйова пояснює, що ретроградність у її трактуванні дає можливість повернутися до певних ситуацій, переглянути свої погляди та скоригувати дії.

"У даному конкретному випадку важливо не наступити тричі на одні й ті самі граблі", - наголошує астролог.

Що врахувати щодо поїздок, покупок і документів

Соловйова рекомендує не призначати на зазначені періоди важливі справи, пов’язані зі сферою Меркурія. У межах її прогнозу йдеться, зокрема, про значущі поїздки, покупки, оформлення документів і домовленості.

Головний акцент - на осмисленні попереднього досвіду. За її словами, повторення знайомої ситуації може стати приводом переглянути власну реакцію та не повертатися до рішень, які раніше не спрацювали.

Кому варто бути особливо уважними

Соловйова окремо виділяє людей, які народилися 2-4 травня під знаком Тельця, 4-6 серпня під знаком Лева, 4-6 листопада під знаком Скорпіона та 1-3 лютого під знаком Водолія.

Також застереження стосується тих, у кого основні об’єкти індивідуального гороскопа розташовані у 13-му градусі Тельця, Лева, Скорпіона або Водолія.

Отже, Соловйова звертається передусім до людей із конкретними датами народження та особливостями персонального гороскопа, а не до всіх представників перелічених знаків.

Що таке "руйнівний градус"

У своєму прогнозі астролог називає його градусом "кармічної перевірки" та пов’язує з випробуваннями на стійкість.

"Він приносить випробування на міцність, витривалість та витримку", - пояснює Соловйова.

У Скорпіоні вона пов’язує цей градус з емоційним напруженням, запальністю, песимістичними настроями та схильністю до ризику. Водночас, за її трактуванням, важливими є вміння знаходити порозуміння з іншими та здатність робити висновки з пережитого.

На чому радить зосередитися Соловйова

Позитивні можливості цього періоду астролог пов’язує із самопізнанням, навчанням, розумінням переживань інших людей і допомогою тим, хто її потребує.

За словами Соловйової, головне - не зосереджуватися лише на власних бажаннях, а помічати потреби довколишніх і зберігати витримку у складних ситуаціях. Саме такий підхід вона вважає способом конструктивно пройти зазначені періоди.