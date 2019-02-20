Больные могут умереть: скандал из-за закрытия больницы набирает обороты

Врач рассказала о рисках, с которыми столкнутся после объединения больницы №8 с местным онкоцентром

На днях стало известно, что 265 работников больницы в городе Днепр могут остаться без работы из-за возможного закрытия медицинского учреждения.

Как оказалось, с сотрудниками Днепропетровской городской клинической больницы №8 об изменениях в ее работе никто не советовался, а сами врачи узнали о реорганизации из новости на сайте облсовета.

Styler узнал новые подробности инцидента.

Врач-анестезиолог Наталья Литвинчук рассказала, что их больницу могут объединить с онкологическим диспансером, который находится в другом помещении по другому адресу в Днепре.

"Проблема в том, что онкологические пациенты не должны находиться на территории больницы, где находятся больные, имеющие инфекции. Все пациенты, которые имеют острые инфекции, в том числе лор-инфекции, для онкологических больных, проходящих лучевую и другие виды терапии, очень опасны", - объясняет она.

Фото: С сотрудниками городской клинической больницы №8 об изменениях в ее работе никто не советовался, говорят врачи (предоставлено для Styler)

Из-за специфического лечения у онкологических пациентов снижается иммунитет, и к ним могут "приставать" даже самые слабые болезни, напоминает врач.

"Те патологии, которые есть у наших пациентов, онкологических больных просто убивают! По всем законам санитарно-эпидемиологического режима, такие пациенты не могут находиться в одном корпусе. Онкологические больные рискуют тем, что у них может развиться пневмония, и тогда они могут умереть. Если обычному человеку это ничем не грозит, то онкологическим больным грозит смерть", - говорит она.

По ее словам, онкологический центр расширяет свои территории. Для этого им должны отдать еще один корпус – тот, где сейчас находится Днепропетровская городская клиническая больница №8. Врач говорит, что о закрытии их больницы никто из чиновников им даже не сказал и тем более никто с медиками об этом не советовался.

"В том вся проблема! Нам никто из облсовета не сказал, что будут такие изменения, нам никто не предложил вариантов решения такой ситуации. Нашим мнением никто не поинтересовался. Мы повсюду оставляем свои письменные обращения, но ответа так и не получили", - говорит Наталья Литвинчук.

Она вспоминает, что в Днепре до этого уже закрылась далеко не одна больница и далеко не одна поликлиника.

"Мы не первые и не последние. Поликлиник закрыло много. Если закрывают неэффективные поликлиники, то наша клиника по анестезиологическим показателям, по хирургической активности занимает одно из первых мест в Днепре. У нас очень маленький коллектив, но мы выполняем такой большой объем вмешательств, как выполняет, например, большая областная больница" - добавляет врач.

Фото: По словам Натальи Литвинчук, в Днепре раньше закрыли уже немало поликлиник (предоставленное для Styler)

По словам старшей медсестры больницы №8 Оксаны Луценко, их медицинское учреждение – единственное в городе, которое предоставляет круглосуточную медицинскую помощь детям и взрослым с лор, офтальмо- и челюстно-лицевой патологией.

"В ночное время, кроме нас, никто этой помощи не предоставляет! Поэтому мы и являемся специализированной больницей. Если нас закрывают, то куда пациенты будут обращаться?", - говорит она.

"Мы круглосуточно спасаем людям жизнь – и днем, и ночью, и это – узкоспециализированный профиль. Проблема в том, что других медицинских учреждений, которые бы специализировались на лицевой хирургии, в городе нет больше нигде. И детям просто некуда будет обратиться! Дети травмируют лицо, зубы, травмируются каждую ночь. Дети очень часто глотают инородные тела, и все эти пациенты едут именно к нам", - добавляет Наталья Литвинчук.

В то же время в пятницу 22 февраля 2019 года пройдет очередная сессия областного совета, на которой будет приниматься решение, которое определит дальнейшую судьбу Днепропетровской городской клинической больницы №8.

"Надеемся, что это решение будет в нашу пользу, и что больницу не закроют. Мы пытаемся что-то сделать, а не сидеть, сложа руки. Если нас закроют, то 265 человек, которые работают в больнице, останутся на улице без работы", - говорит медсестра Оксана Луценко.

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