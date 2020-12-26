В Киеве посреди ночи эвакуатор громил припаркованные авто

Водитель эвакуатора ночью 26 декабря в Дарницком районе Киева вьехал в припаркованные автомобили, когда пытался выехать из двора жилой многоэтажки. После ДТП он уехал с места инцидента.

Как сообщает "Киев Оперативный", авария произошла на Позняках, на проспекте Григоренко 3А, около 1:30. На опубликованных видеокадрах видно, как водитель эвакуатора делал несколько попыток, чтобы проехать между авто, но каждый раз он врезался в припаркованные на обочине автомобили.

По информации сообщества, он разбил минимум четыре авто. Очевидец ДТП звонил в полицию, но, говорит, что не смог дождаться ответа оператора. Тем временем эвакуатор уехал с места ДТП в неизвестном направлении.

"Примерно в 01:27 неадекватное чудовище на эвакуаторе разбило 4 машины на проспекте Григоренко, 3А. После всего он развернулся и поехал, как ничего и не было. Кстати, автор видео звонил на 102, но так и не смог дождаться ответа оператора", - сказано в заметке к публикации.

Посмотреть видео, на котором водитель эвакуатора таранил автомобили, можно по ссылке.

Напомним, под Киевом пьяный водитель протаранил двор частного дома и напал на людей.

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