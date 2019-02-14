Все было охвачено огнем: на Прикарпатье сгорел мужской монастырь

Причина пожара на данный момент не установлена

В Ивано-Франковской области огнем был уничтожен Свято-Серафимовский мужской монастырь. Об этом сообщает издание "Украина Нова".

Пожар произошел в среду, 13 февраля, около часу дня, в селе Кривец Богородчанского района Ивано-Франковской области.

Когда на место пожара приехали спасательные службы – здание мужского монастыря было полностью охвачено огнем. Деревянная церковь, которая находилась на территории монастыря, была полностью уничтожена.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Сотрудники ГСЧС оперативно локализовали огонь и смогли спасти другие здания Свято-Серафимского монастыря.

"В тот момент, когда на место пожара приехали спасательные службы, здание мужского монастыря было охвачено огнем. Ближе к 15:00 пожар удалось ликвидировать. К тушению были привлечены 33 человека личного состава и девять единиц техники", - рассказали об инциденте в ГСЧС.

Возле храма находится несколько зданий, в том числе и часовня. Эти помещения пострадали незначительно.

На данный момент выясняются причины пожара и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Свято-Серафимовский мужской монастырь был основан в 2012 году на святом месте, где находился скит иеромонаха Максима. В 2015 году Священный Синод передал Свято-Серафимовский скит в Ивано-Франковскую епархию, а позже он получил название Ковалевский монастырь.

Фото: пожар на территории Свято-Серафимовского мужского монастыря (dsns.gov.ua)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове пытались сжечь целый дом.

А также рассказывали о том, что спасатели ликвидировали пожар в здании монастыря ПЦУ в Ивано-Франковской области.