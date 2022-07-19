BTS, "Игра в кальмара" и дорамы: что вы должны знать о корейской культуре и почему

Корейская поп-культура и кинематограф за короткий промежуток времени популяризировали Южную Корею. Мировые таблоиды пестрят новостями о 2-м сезоне "Игры в кальмара" и последнем альбоме BTS.

Почему корейские кассовые проекты в мире не находят такой же славы на родине - читайте в материале Styler ниже.

K-Pop культура

Общий интерес мира к медиапродуктам Южной Кореи берет свое начало аж с девяностых годов, когда вследствие экономического кризиса в стране разразилась индустрия шоу-бизнеса.

Это явление имеет собственное название халлю - то есть "корейская волна".

Новые корейские волны принесли нам новый жанр. Легкие и танцевальные мотивы этого жанра поп-музыки стали очень популярны в мире.

Что и говорить: если сейчас спросить любого украинского ребенка о BTS, то он несомненно расскажет вам гораздо больше о корейцах, чем вы сами знаете о, например, Потапе.

Как бы там ни было, в самой Корее за последние годы дебютировало примерно более 400 коллективов, и более 50 за последний год. Такая тенденция привела к психологическому выгоранию публики и исполнителей. То есть все эти сотни новых групп K-Pop жанра, это ультрановое поколение в основном направленное на иностранных слушателей, а не на внутреннюю аудиторию.

Также, такая тенденция обусловлена тем, что свой расцвет K-Pop переживал в Корее еще в середине 00-х. С тех пор исполнители переформатировались, а слушатели устали от бесконечного потока K-Pop групп.

Сейчас среди корейцев популярны такие направления музыки как:

корейский инди и фолк

трот

баллады

творчество не корейских исполнителей

Интересным примером является прошлогодний топ корейских чартов, в котором первое место заняла сольная K-Pop исполнительница. А две песни, которые загружали больше всего, были от исполнителя трота и баллад - Лим Йон Унома.

Корейские ток-шоу и кинематограф

Так же как и музыка в мире стали популярны корейские дорамы (исходно японское название, которое в наше время используется в отношении всех сериалов выпущенных в Восточной Азии) и ток-шоу.

Яркими представителями популярных проектов в Корее, но не таких популярных в мире, стали сериалы "Приморское село Ча-ча-ча" (Hometown Cha-Cha-Cha) и "Двадцать пять, двадцать одно" (Twenty Five Twenty One).

В то же время такие проекты, как "Игра в кальмара", "Все мы мертвы" и "Зов ада" приобрели вирусную популярность независимо от культурных или географических различий.

Сейчас популярны корейские дорамы о жизни, такие как: " Наш блюз " (Our Blues) и "Дневник моего освобождения " (My Liberation Notes) - они являются двумя из лучших шоу на Netflix в Южной Корее. Кроме того, эти сериалы входят в топ-10 лучших неанглоязычных сериалов.

Но ни один из них не вошел в десятку лучших в США по версии Netflix. Пример предпочтений американской аудитории является показательным, ведь в Штатах, пожалуй, больше всего пользователей этого медиа-сервиса и огромная армия фанатов "всего корейского".

С чем связаны такие различия в интересах

На этот вопрос дал ответ профессор Сеульского женского университета Дэвид Тиззард, который периодически публикуется в корейском издании The Korea Times.

По его теории, существует конкретная разница между внутренним продуктом и тем, что делается на экспорт. Поэтому продукт на экспорт основывается на проблемах и интересах целевой аудитории зарубежных зрителей, и мало чего имеет общего именно с корейцами.

В соответствии контент для внутреннего рынка и является тем самым, который может раскрыть будничные переживания и настроение корейцев. Поэтому таким продуктом можно назвать исторические сериалы, мелодрамы и развлекательные ток-шоу.

Напоследок профессор утверждает, что расстояние между "корейской культурой" и "K-pop культурой" увеличивается из-за вознесения и интерес западных СМИ лишь к раскрученным экспортно ориентированным продуктам.

Между тем следует отметить, что корейские школьники и студенты очень заняты. Кроме усердного обучения, занимаются волонтерством, спортом и другим. Что уж говорить о взрослых.

Для познания корейской сущности, советуем ознакомиться с корейской культурой и историей, более того, начните изучать корейский и узнайте все, что вас интересует от самих корейцев. В наше время это возможно, как никогда.

Поэтому, если вы фанат корейской культуры, ознакомьтесь с обратной стороной медали, чтобы быть ближе к сущности корейского лайфстайла.