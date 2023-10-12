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Українців просять допомогти зібрати гроші на авто для евакуації поранених

Українців просять допомогти зібрати гроші на авто для ЗСУ (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Українців з різних куточків світу просять допомогти зібрати кошти на придбання машини швидкої допомоги та пікапу для поранених військових ЗСУ на передовій. Ці автівки врятують життя наших героїв.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на волонтера Юлію Галкіну, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала із Маріуполя до Гуляйполя, а згодом із Гуляйполя за кордон - в Німеччину.

"В Україні триває страшна війна, і наші військові захищають нашу країну. Поранені бійці потребують швидкого та надійного транспорту, щоб доставити їх до лікарень та стабілізувати їхній стан", - йдеться у повідомленні Юлії. 

Жінка наголошує, що "навіть невеликий внесок може рятувати життя, кожна гривня або євро має значення".

Авто поїдуть до бійців 117-ї бригади (151-й окремий батальйон територіальної оборони), які зараз знаходяться на Лиманскому напрямку.

Воїни ЗСУ потребують допомоги

Зібрати треба 10 тисяч євро - саме стільки коштують автівки, які волонтери вже знайшли.

Реквізити для збору коштів:

"Я вірю, що разом ми зможемо зібрати необхідні кошти і зберегти життя наших захисників. Дякую за вашу підтримку і довіру! Разом ми сильні!" - наголошує волонтер.

Нагадаємо також, що триває важливий збір для медиків однієї з бригад ДШВ, яка зараз біля Мар'їнки

Потрібно закупити: евакуаційні ноші, розкладушки для поранених і турнікети.

Підтримати збір можна за посиланням. Або на карту: 5375411506472781 (Рокитна А.)

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допомога армії