Українців просять допомогти зібрати гроші на авто для евакуації поранених

"В Україні триває страшна війна, і наші військові захищають нашу країну. Поранені бійці потребують швидкого та надійного транспорту, щоб доставити їх до лікарень та стабілізувати їхній стан", - йдеться у повідомленні Юлії.

Жінка наголошує, що "навіть невеликий внесок може рятувати життя, кожна гривня або євро має значення".

Авто поїдуть до бійців 117-ї бригади (151-й окремий батальйон територіальної оборони), які зараз знаходяться на Лиманскому напрямку.

Воїни ЗСУ потребують допомоги

Зібрати треба 10 тисяч євро - саме стільки коштують автівки, які волонтери вже знайшли.

Реквізити для збору коштів:

"Я вірю, що разом ми зможемо зібрати необхідні кошти і зберегти життя наших захисників. Дякую за вашу підтримку і довіру! Разом ми сильні!" - наголошує волонтер.