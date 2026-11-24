На скільки кілограмів схудла alyona alyona

23 листопада реперка опублікувала в Instagram нові сторіс, у яких підбила підсумки місяця після хірургічного втручання.

Зараз вага 35-річної виконавиці становить 118 кілограмів. Перед операцією вона важила 132 кілограми, тож за місяць втратила 14. Артистка не обмежилася самими лише цифрами. Вона зізналася, що цей період був насичений подіями та непростими переживаннями.

"Хочеться підвести риску якусь велику, тому що за цей місяць відбулося дійсно дуже багато чого", - поділилася реперка.

alyona alyona стала на ваги через місяць після операції (фото: https://www.instagram.com/alyona.alyona.official)

Як alyona alyona почувається через місяць після операції

Попри труднощі перших тижнів, нині виконавиця оцінює своє самопочуття позитивно.

"Я відчуваю себе гарно", - зазначила вона.

Реперка також поділилася спостереженням про те, як із часом змінюються спогади про фізичний біль. Власний досвід вона порівняла з пологами, пояснивши цю аналогію здатністю організму поступово забувати найнеприємніші відчуття.

Чому реперка зважилася на операцію та скільки хоче важити

Про перенесену баріатричну операцію alyona alyona повідомила 23 жовтня. Тоді вона пояснила, що багато років намагалася схуднути самостійно, проте втримувати результат не вдавалося.

За словами артистки, напружений робочий графік та усталені звички значно ускладнювали цей процес. Водночас від хірургічного втручання вона тривалий час відмовлялася.

Одним з аргументів на користь операції став досвід подруги, яка змогла знизити вагу та протягом кількох років утримує результат.

Реперка також назвала бажану вагу - 80 кілограмів. Водночас вона визнавала, що саме по собі хірургічне втручання не гарантує досягнення мети.

Що alyona alyona говорила про прийняття свого тіла

Невдовзі після операції виконавиця опублікувала емоційний лист до власного тіла. У ньому вона пригадала роки боротьби зі стереотипами щодо зовнішності та подякувала собі за пройдений шлях.

Реперка наголосила, що прийняття себе не суперечить бажанню змінюватися. На її думку, важливо, щоб такі рішення людина ухвалювала за власним бажанням, а не під тиском суспільства.

Артистка також повідомила про початок нового етапу життя, результати якого пообіцяла згодом оприлюднити прихильникам.