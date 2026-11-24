На сколько килограммов похудела alyona alyona

23 ноября реперша опубликовала в Instagram новые страницы, в которых подвела итоги месяца после хирургического вмешательства.

В настоящее время вес 35-летней исполнительницы составляет 118 килограммов. Перед операцией она весила 132 килограмма, поэтому за месяц потеряла 14. Артистка не ограничилась только цифрами. Она призналась, что этот период был насыщен событиями и непростыми переживаниями.

"Хочется подвести черту какую-нибудь большую, потому что за этот месяц произошло действительно очень многое", - поделилась реперка.

alyona alyona стала на весы через месяц после операции (фото: https://www.instagram.com/alyona.alyona.official)

Как alyona alyona чувствует себя через месяц после операции

Несмотря на трудности первых недель, ныне исполнитель оценивает свое самочувствие положительно.

"Я чувствую себя хорошо", - отметила она.

Реперка также поделилась наблюдением о том, как со временем меняются воспоминания о физической боли. Собственный опыт она сравнила с родами, объяснив эту аналогию способностью организма постепенно забывать самые неприятные ощущения.

Почему реперка решилась на операцию и сколько хочет весить

О перенесенной бариатрической операции alyona alyona сообщила 23 октября. Тогда она объяснила, что многие годы пыталась похудеть самостоятельно, однако удерживать результат не удавалось.

По словам артистки, напряженный рабочий график и устоявшиеся привычки значительно усложняли этот процесс. В то же время от хирургического вмешательства она долгое время отказывалась.

Одним из аргументов в пользу операции стал опыт подруги, которая смогла снизить вес и несколько лет удерживает результат.

Реперка также назвала желаемый вес - 80 килограммов. В то же время, она признавала, что само по себе хирургическое вмешательство не гарантирует достижение цели.

Что alyona alyona говорила о принятии своего тела

Вскоре после операции исполнительница опубликовала эмоциональное письмо к собственному телу. В нем она вспомнила годы борьбы со стереотипами по внешности и поблагодарила себя за пройденный путь.

Реперко подчеркнула, что принятие себя не противоречит желанию меняться. По ее мнению, важно, чтобы такие решения человек принимал по собственному желанию, а не под давлением общества.

Артистка также сообщила о начале нового этапа жизни, результаты которого пообещала впоследствии показать поклонникам.