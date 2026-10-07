Давидюк прокоментував вплив РФ на творчість Потапа і Каменських: "Не тупість, а цілеспрямована політика"

Цілеспрямована політика

Давидюк заявив, що не вірить у пояснення, за якими подібні випадки є просто проявом людської дурості.

"Я не вірю в це. Бо у нас 20 таких кейсів, і всі щоразу: "та, це тупість, та, це тупість". Росія нас атакує в промислових масштабах цією пропагандою, і списувати це на тупість... Ні. Це цілеспрямована політика", - вважає політик.

За його словами, при оцінці таких історій варто звертати увагу на те, де люди виступали та заробляли гроші, а також, яку аудиторію вони могли охоплювати.

До чого тут Потап і Каменських

Як приклад Давидюк навів Потапа і Настю Каменських. Він згадав їхню пісню під назвою "Стиль собачки" та виступ артистів на сцені Кремля.

"Чи там якщо "Стиль собачки" танцювався в Кремлі на сцені, це ж явно не для України робилось", - з посмішкою заявив політолог.

Він також нагадав випадки, коли українські артисти використовували російські культурні образи, назвавши серед прикладів кокошник.

На думку Давидюка, коли Росія бачить, що певна людина має вплив на аудиторію, вона може намагатися використати цей вплив у власних цілях.

"Коли вони бачать, що може бути вплив, вони намагаються цей вплив використати і кристалізувати", - резюмував нардеп.

Що відомо про позицію Потапа і Каменських

Після початку повномасштабного вторгнення Потап і Настя Каменських публічно демонстрували підтримку України. Артисти перейшли на українську в публічному просторі, говорили про патріотизм та допомогу країні. Ба більше, ще 2022 року Потап також заявляв, що більше не писатиме пісень російською.

Одним із помітних проєктів цього періоду стала й пісня "Волонтер", яку артист випустив після початку великої війни. Олексій Потапенко позиціонував її як присвяту українцям, які допомагають армії та цивільним.

Водночас навколо пари поступово виникали й нові питання. Зокрема, увагу привертали перебування Потапа за кордоном та його пояснення щодо роботи й спілкування з іноземною аудиторією.

Пізніше, 2025 року Потапенко дав велике інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю. Артист пояснив, що свідомо погодився на розмову російською, адже хотів донести свою проукраїнську позицію до аудиторії росіянина. Він також заявив, що перестав писати пісні російською, але в побуті продовжує нею спілкуватися.

Олексій наголошував, що для нього мова спілкування не визначає громадянську позицію, а також розповідав про своє перебування за кордоном і допомогу Україні. Його інтерв'ю неодноразово викликало суперечки в українському інформаційному просторі.

Новий мовний скандал 2026-го

У серпні 2026 року Потап і Каменських знову опинилися в центрі мовного скандалу. Вони опублікували відео, в якому жартували з приводу того, що говорять російською, а наприкінці ролика з'явилося слово "свобода". Це викликало обурення частини української аудиторії.

Тоді ж загострилася дискусія навколо мовної позиції Каменських. Після одного з виступів у США, де артистка виконувала російськомовні пісні та заявила зі сцени, що неважливо, якою мовою люди розмовляють, компанія "Золотий Вік" достроково припинила з нею співпрацю.

А вже у вересні Потап і Каменських дали спільне інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій. Після нього найбільший резонанс викликали слова Каменських про перехід на українську, а також проблеми з голосом, які з'явилися нібито через спілкування "на мові". Саме цей епізод став одним із найгучніших у новій хвилі критики пари.