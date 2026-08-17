"Гарні часи": що писала Гайден Панеттьєрі незадовго до смерті та з ким зробила останнє фото

Яким був останній допис Гайден Панеттьєрі

Остання публікація на сторінці зірки "Героїв" та "Крику" з'явилася 27 липня - за три тижні до її раптової смерті.

На фото Панеттьєрі позувала разом зі своїм другом, відомим фотографом Рендаллом Славіном. Вони усміхалися на камеру, а сама акторка залишила під кадром лише кілька слів.

"Гарні часи та добрі друзі", - написала Гайден.

Славін тоді відповів їй у коментарях, тепло відреагувавши на спільний кадр.

Після звістки про смерть Панеттьєрі фотограф повернувся до цієї світлини. Він поширив її у своїх Instagram Stories та попрощався з подругою.

"Спочивай з миром", - написав він.

Якими були останні місяці життя акторки

Перед смертю Панеттьєрі знову багато з'являлася на публіці та активно вела соцмережі. Причиною стало важливе для неї повернення - 19 травня вийшли мемуари акторки "This Is Me: A Reckoning".

Гайден їздила на презентації, зустрічалася з читачами та ділилася моментами книжкового туру. А вже за кілька днів після виходу стало відомо, що мемуари посіли четверте місце у списку бестселерів The New York Times. Цю новину Панеттьєрі зустріла дуже емоційно.

"Аааа!!! Список бестселерів New York Times! Яка ж це була шалена подорож. Дякую всім за підтримку!" - писала вона 27 травня.

Для акторки успіх книги мав особливе значення. У ній вона вперше так докладно розповіла не про екранну кар'єру, а про те, що відбувалося за кадром.

Панеттьєрі згадувала дитинство у шоу-бізнесі, славу, яка прийшла до неї у дуже юному віці, проблеми з алкоголем, депресію, складні стосунки та тиск, із яким їй довелося зіткнутися в індустрії.

Ще коли Гайден анонсувала книгу, вона пояснювала, що хоче не просто розповісти власну історію. Акторка сподівалася, що її досвід зможе підтримати людей, які проходять через схожі випробування.

В останні місяці Панеттьєрі багато говорила саме про це. Під час однієї з травневих зустрічей вона зізналася, що хотіла б залишити після себе світ трохи кращим, ніж він був до неї.

Що відомо про смерть Гайден

Панеттьєрі померла у неділю, 16 серпня. Їй було лише 36 років. Смерть акторки підтвердила її родина через представника.

"Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка принесла безмірну любов і радість усім, хто її знав, - і мільйонам людей, які дивилися її на екрані", - йдеться у заяві батька акторки Алана Панеттьєрі.

Причину смерті наразі не називають. Відомо, що обставини нині розслідуються.

Акторка не дожила лише п'ять днів до свого 37-річчя - 21 серпня їй мало виповнитися 37. У Панеттьєрі залишилася 11-річна донька, яку вона народила у стосунках з українським боксером Володимиром Кличком.

Після розставання дівчинка переважно жила з батьком в Україні, однак Гайден неодноразово говорила про їхній тісний зв'язок.