"Хорошие времена": что писала Хайден Панеттьери незадолго до смерти и с кем сделала последнее фото

Каким был последний пост Гайден Панеттьери

Последняя публикация на странице звезды "Героев" и "Крика" появилась 27 июля - за три недели до ее внезапной смерти.

На фото Панеттьери позировала вместе со своим другом, известным фотографом Рэндаллом Славином. Они улыбались на камеру, а сама актриса оставила под кадром всего несколько слов.

"Хорошие времена и хорошие друзья", - написала Хайден.

Славин тогда ответил ей в комментариях, тепло отреагировав на общий кадр.

После известия о смерти Панеттьери фотограф вернулся к этой фотографии. Он распространил ее на своих Instagram Stories и попрощался с подругой.

"Покойся с миром", - написал он.

Какими были последние месяцы жизни актрисы

Перед смертью Панеттьери снова много появлялась на публике и активно вела соцсети. Причиной стало важное для нее возвращение - 19 мая вышли мемуары актрисы "This Is Me: A Reckoning".

Хайден ездила на презентации, встречалась с читателями и делилась с моментами книжного тура. А уже через несколько дней после выхода стало известно, что мемуары заняли четвертое место в списке бестселлеров The New York Times. Эту новость Панеттьери встретила очень эмоционально.

"Аааа! Список бестселлеров New York Times! Какое же это было безумное путешествие. Спасибо всем за поддержку!" - писала она 27 мая.

Для актрисы успех книги имел особое значение. В ней она впервые так подробно рассказала не об экранной карьере, а о происходящем за кадром.

Панеттьери вспоминала детство в шоу-бизнесе, славу, пришедшую к ней в очень юном возрасте, проблемы с алкоголем, депрессию, сложные отношения и давление, с которым ей пришлось столкнуться в индустрии.

Когда Хайден анонсировала книгу, она объясняла, что хочет не просто рассказать собственную историю. Актриса надеялась, что ее опыт сможет поддержать людей, проходящих через подобные испытания.

В последние месяцы Панеттьери многое говорила именно об этом. Во время одной из майских встреч она призналась, что хотела бы оставить после себя мир немного лучше, чем он был до нее.

Что известно о смерти Хайден

Панеттьери скончалась в воскресенье, 16 августа. Ей было всего 36 лет. Смерть актрисы подтвердила ее семья из-за представителя.

"Она была невероятным светом и силой природы, принесшей безмерную любовь и радость всем, кто ее знал, - и миллионам людей, смотревших ее на экране", - говорится в заявлении отца актрисы Алана Панеттьери.

Причину смерти пока не называют. Известно, что причины сейчас расследуются.

Актриса не дожила всего пять дней до своего 37-летия - 21 августа ей должно было исполниться 37. У Панеттьери осталась 11-летняя дочь, которую она родила в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко.

После расставания девочка преимущественно жила с отцом в Украине, однако Хайден неоднократно говорила об их тесной связи.