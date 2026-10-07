Катерина Осадча відповіла, чи буде виїжджати з Києва разом із дітьми

Чи планує Осадча виїжджати з Києва

Осадчу запитали, чи не думає вона забрати дітей із Києва через російські атаки. Ведуча відповіла, що наразі родина залишається у столиці.

За її словами, син Іван продовжує ходити до школи, а молодший Данило - до садочка. Під час повітряних тривог діти перебувають в укриттях.

Водночас телеведуча не стала категорично стверджувати, що родина за будь-яких обставин залишатиметься у Києві.

"Ми будемо в Києві, доки це буде можливо", - зазначила Осадча.

Осадча розповіла про переживання за дітей

Ведуча також зізналася, що постійно хвилюється за синів, коли вони перебувають у школі та садочку.

За словами Осадчої, повністю позбутися цього занепокоєння їй не вдається. Водночас наразі родина продовжує звичне життя у столиці, а рішення про переїзд не ухвалювала.

Що відомо про дітей Катерини Осадчої

Катерина Осадча виховує трьох синів. Її старший син Ілля вже дорослий та живе за кордоном, тому слова ведучої про можливий виїзд із Києва стосуються двох молодших дітей.

Катерина Осадча з старшим сином (фото: instagram.com/kosadcha)

Івана та Данила телеведуча виховує разом із чоловіком Юрієм Горбуновим. Іван народився у 2017 році, а Данило - у 2021-му. Осадча періодично показує молодших синів у соцмережах та ділиться моментами їхнього сімейного життя.