Катерина Тишкевич показала фото з виписки та розповіла про першу ніч вдома

Як минула виписка Катерини Тишкевич

На першому фото щаслива мама позує з малюком на руках у палаті. Простір навколо прикрасили повітряними кульками у ніжних блакитно-білих відтінках, великими декоративними метеликами та букетами квітів.

Поруч із Катериною був її чоловік, актор Валентин Томусяк. Він допомагав доглядати за сином і розділив із коханою радість повернення додому.

Особливим цей день став і для родичів подружжя. На світлинах можна побачити бабусь та інших близьких, які приїхали привітати родину й потримати новонародженого Даніеля на руках.

Катерина Тишкевич з сином (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Що Катерина розповіла про перші дні з малюком

В Instagram акторка зізналася, що родина вже провела першу ніч удома в новому складі.

"Ми сьогодні ночували вже вдома у новому складі +1", - написала Тишкевич.

Вона також розповіла, що на виписку до Вінниці приїхали бабусі і дідусі. Саме вони допомогли молодим батькам провести першу ніч із малюком поза пологовим будинком.

Тишкевич з сином та його бабусями (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

За словами Катерини, після чотирьох ночей у пологовому вона та чоловік неабияк потребували відпочинку. Тож рідні взяли на себе нічні чергування, а онука приносили мамі переважно для годування.

Як почуваються молоді батьки у новій ролі

Акторка поділилася, що після першої ночі вдома вони з Валентином уже почуваються значно краще та набралися сил.

Тепер подружжя поступово звикає до нової ролі й із радістю освоює батьківські турботи.

Молоді батьки звикають до нової ролі (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Проблеми зі здоров’ям Катерини Тишкевич

Зазначимо, що зірка серіалів уже багато років страждає від хронічного головного болю, який впливає на її повсякденне життя та кар'єру. Серед імовірних діагнозів лікарі називали хронічний соматоформний больовий розлад.

Перші напади, за словами акторки, з'явилися приблизно у 20 років. Біль посилювався через стрес і гормональні зміни, а в найважчі періоди сягав 9-10 балів із 10.

У грудні 2023 року стан Тишкевич різко погіршився: після лікування в лікарні через стафілококову інфекцію в неї розвинувся сепсис. Акторка провела три доби в реанімації та перебувала в комі.

Згодом вона продовжила лікування й у травні 2025 року повідомила про покращення самопочуття та відмову від препаратів, які раніше приймала від болю.

Втім, проблема не зникла зовсім: у липні 2026-го, вже під час вагітності, акторка зізнавалася, що головний біль досі її турбує, а можливості медикаментозного лікування обмежені.

Тишкевич показала фото з виписки з пологового (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Як Тишкевич дізналася про вагітність

В інтерв'ю Аліні Доротюк Тишкевич розповіла, що завагітніла майже одразу після того, як вони з чоловіком вирішили спробувати стати батьками. Пара заздалегідь обговорила це з лікарем і врахувала стан здоров'я акторки. Рішення було свідомим: подружжя вже підготувало будинок у Києві і місце для майбутньої дитини.

Перші місяці вагітності виявилися непростими. На восьмому тижні в акторки почалася сильна кровотеча, через яку вона побоювалася втратити дитину.

Після цього Тишкевич тиждень перебувала в лікарні на збереженні вагітності. На щастя, малюка вдалося врятувати, і вагітність продовжила розвиватися.

Де народжувала Тишкевич

Напередодні пологів подружжя розповіло в Instagram, що переїхало з Києва до Вінниці, де вирішило провести холодну пору року. Головною причиною стала безпека на тлі російських обстрілів столиці.

Вибір міста був також практичним: звідти зручно добиратися до інших населених пунктів через гастрольний графік Валентина та їздити на медичні обстеження.

Крім того, у Вінниці живуть друзі подружжя та учасники їхньої духовної спільноти. Актори цікавляться індуїзмом, практикують йогу й підтримують зв'язок з однодумцями.

Саме тому пара вирішила народжувати у Вінниці, де могла розраховувати не лише на спокійніші умови, а й на підтримку близьких.

Чому Катерина Тишкевич народжувала шляхом кесаревого розтину

Як писав Styler, 28 жовтня 2026 року у акторського подружжя народився син, якого назвали Даніелем. Майже чимало шанувальників поцікавилося, як народжувала Тишкевич.

Акторка не стала приховувати, що у неї був плановий кесарів розтин. Це пов'язано із її діагнозом - хронічним головним болем напруги. Адже як зазначали лікарі, природні пологи могли посилити больовий синдром через перейми та потуги.

Це могло суттєво погіршити самопочуття Тишкевич і завадити їй повноцінно доглядати за новонародженим. Тому ще на початку вагітності медики визначили, що природні пологи в її випадку небажані.