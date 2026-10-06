На Київщині грибниця побила власний рекорд і показала кошики: майже 300 боровиків (фото)

Новий рекорд за один похід

На опублкованих фотографіях - велика кількість зібраних боровиків: від невеликих молодих грибів до великих екземплярів із масивними ніжками та капелюшками.

За словами жінки, цього разу їй вдалося зібрати майже 300 відбірних боровиків і два кошики білих грибів. Вона зазначила, що такий "улов" перевершив усі її попередні рекорди.

"Це щось неймовірне! Скільки білих грибів я ще в житті не збирала.. Майже триста відбірних боровиків і два кошики білих перевершили всі мої попередні рекорди", - написала Вікторія.

Після такого походу постає головне питання - як відрізнити справжній білий гриб від схожих видів і не покласти до кошика небезпечну знахідку.

Як правильно збирати білі гриби

Білий гриб належить до трубчастих грибів, тому під час визначення важливо дивитися не лише на колір капелюшка. Міколог Майкл Куо наголошує, що для розпізнавання боровиків потрібно оцінювати комплекс ознак: капелюшок, пори, ніжку, її малюнок, м'якоть, зміну кольору після пошкодження, місце зростання та інші характеристики. Для деяких видів точної ідентифікації недостатньо навіть одного зовнішнього вигляду.

Тому правило для "тихого полювання» просте: збирайте тільки ті гриби, у визначенні яких ви впевнені на 100%. МОЗ також радить брати лише добре знайомі види, не збирати занадто молоді або старі гриби та ще раз перебирати весь урожай удома. За найменшого сумніву гриб краще викинути.

Окремо варто пам'ятати: колір, запах або те, що гриб їли черв'яки, не є надійним тестом на їстівність. Північноамериканська мікологічна асоціація наголошує, що не існує однієї візуальної ознаки, яка дозволяє безпомилково відрізнити їстівний гриб від отруйного.

З чим можна переплутати боровик

Один із відомих двійників білого гриба - гірчак, або жовчний гриб (Tylopilus felleus). Він зовні може нагадувати білий гриб: має коричневий капелюшок і сітчастий малюнок на ніжці.

Гриб гірчак (фото: wikipedia.org)

Однак у гірчака пори з віком можуть набувати рожевого відтінку, а м'якоть після зрізу не змінює кольору. Найхарактерніша його ознака - дуже гіркий смак. Водночас спеціально куштувати незнайомий сирий гриб не можна: безпечніше залишити його в лісі, якщо є сумніви.

І це ще одна причина не орієнтуватися на одну ознаку. Навіть серед трубчастих грибів є види, визначення яких потребує уважного огляду одразу кількох характеристик.

Що робити з грибами після лісу

Після повернення додому гриби потрібно ще раз перебрати та викинути всі пошкоджені, старі або сумнівні екземпляри. МОЗ рекомендує готувати дикорослі гриби протягом першої доби після збору. Водночас це саме рекомендація щодо поводження з лісовими грибами, а не гарантія того, що будь-який гриб залишатиметься безпечним протягом 24 годин.

Для перевірених їстівних грибів можна обрати звичний спосіб приготування - відварювання, смаження, тушкування або сушіння. Але термічна обробка не робить безпечним неправильно визначений або отруйний гриб: МОЗ окремо наголошує, що приготування не інактивує токсини деяких отруйних видів.

Тож майже 300 боровиків на фото справді вражають. Але якщо ви не вмієте надійно визначати гриби, найкраща стратегія - не повторювати рекорд, а просто милуватися лісовими знахідками, фотографувати їх і залишати в лісі. З грибами правило просте: краще повернутися додому з порожнім кошиком, ніж ризикувати здоров'ям.