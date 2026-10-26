"Ми - команда": alyona alyona написала листа своєму тілу після баріатричної операції

Що alyona alyona написала своєму тілу

У своєму дописі в Instagram реперка пригадала, як змінювалося її ставлення до власного тіла: від любові до ненависті, від прийняття до змирення.

Артистка наголосила, що попри всі переживання продовжує любити своє тіло та вдячна йому за комфорт і відчуття захищеності.

"Я весь цей час робила все для того, щоб люди прийняли тебе і такі самі інші тіла, щоб побачили красу і перестали постійно чогось від тебе вимагати. І ти знаєш, ми - команда", - написала alyona alyona.

Виконавиця вважає, що вони з тілом виконали свою місію. Вона звернула увагу на те, що в Україні стали помітнішими блогерки, ведучі, моделі та інші публічні жінки в тілі. Реперка відзначила їхню впевненість, розкутість і здатність надихати інших.

Водночас артистка повідомила, що попереду на неї чекає інша місія. Якою саме вона буде, поки не уточнила, але пообіцяла розповісти про її результати, коли задумане здійсниться.

Наприкінці звернення alyona alyona ще раз подякувала своєму тілу та наголосила, що любитиме його незалежно від майбутніх змін.

Як реперка почувається після операції

Окремо в Instagram-сторіс alyona alyona поділилася подробицями відновлення. За її словами, найважчим виявився третій день після втручання: підвищилася температура, турбував біль, зокрема у спині.

Виконавиця також згадала про протрузії у шийному, грудному та поперековому відділах хребта і розповіла, що після операції їй потрібно багато ходити.

На четвертий день артистка повідомила, що готується до виписки з лікарні.

Що alyona alyona розповідала про тиск через зовнішність

Про складнощі з прийняттям себе реперка відкрито говорила задовго до операції. В інтерв’ю Wonderzine Україна у червні 2020 року вона зізнавалася, що увага до її зовнішності впливала навіть на звичайні повсякденні ситуації.

"Для мене найважче було навіть не вийти на сцену, а їсти на людях", - розповідала артистка.

Вона пов’язувала це зі стереотипом, нібито повні люди постійно багато їдять. Згодом виконавиця почала переосмислювати ці переживання: нагадувала собі, що має такі самі потреби, як інші, і не повинна постійно думати про чужі оцінки.

Водночас alyona alyona розповідала, що її кліпи допомагали слухачам приймати себе. За її словами, людей надихало те, що вона могла з’являтися в купальнику та не приховувати свою фігуру.

Окремо реперка наголошувала, що любов до власного тіла не виключає бажання змінювати зовнішність.

"Прийняти себе - це не просто залишитися таким, як є", - пояснювала виконавиця.

На її думку, людина може вирішити схуднути, набрати вагу або змінити певні риси зовнішності не через чужу критику, а з власного бажання. Головне, щоб таке рішення ґрунтувалося на любові до себе, а не на нав'язаних іншими недоліках.

Як alyona alyona пояснювала зв'язок між любов'ю до себе та змінами

У квітні 2023 року в програмі "Тихий вечір з Оленою Кравець" на каналі "Дім" реперка також говорила про зв’язок між любов’ю до себе та змінами зовнішності.

"Тільки через любов до себе ми можемо змінюватись", - пояснювала вона.

Як приклад виконавиця згадувала Адель, яку, за її словами, критикували після схуднення. alyona alyona наголошувала, що людина має право сама вирішувати, якою їй бути. Прийняття себе вона називала основою такого вибору.