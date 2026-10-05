Повалій заспівала "Пісню про рушник" у РФ та зробила нову заяву про українців (відео)

Що заявила Повалій про українців

Під час виступу Повалій вкотре висловила прихильність до Росії та заговорила про українців. Співачка заявила, що, на її думку, українці нібито "скоро прийдуть миритися" з росіянами.

Таким чином артистка фактично представила можливе "примирення" як питання часу, не згадавши про відповідальність Росії за повномасштабне вторгнення в Україну.

"Вони скоро прийдуть миритися", - заявила Повалій.

Також артистка вкотре висловила свою любов до Росії, де продовжує жити та виступати.

Повалій заспівала українською на концерті в Росії

Після своєї промови Повалій виконала композицію "На Русі". Водночас під час концерту прозвучала й українська "Пісня про рушник".

Це відома українська композиція на слова Андрія Малишка та музику Платона Майбороди, написана у 1950-х роках.

Повалій продовжує використовувати український репертуар під час виступів у Росії, попри свою публічну підтримку країни, яка веде повномасштабну війну проти України.

Що відомо про позицію Таїсії Повалій

Після початку повномасштабного російського вторгнення, Повалій залишилася в Росії та публічно підтримала країну-агресорку. Вона продовжує виступати на російських концертах і брати участь у місцевих телевізійних проєктах.

У березні 2024 року Вищий антикорупційний суд застосував до співачки санкцію та стягнув у дохід держави її активи в Україні. Зокрема, йшлося про нерухомість, автомобіль та майнові права на музичні твори.

У вересні 2024 року СБУ повідомила Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, серед яких колабораційна діяльність і публічні заклики до війни.