Від Бориса Апрєля до Zi Faámelu: випускниця "Фабрики зірок" вийшла на зв'язок з-за кордону (відео)

Відеозв'язок із новою "Фабрикою"

У черговому випуску оновленої "Фабрики зірок" несподівано з'явилася Zi Faámelu - артистка, яка раніше виступала під іменем Борис Апрель, а згодом стала відомою як Зіанджа. Вона приєдналася до учасників онлайн, адже зараз мешкає в німецькому Магдебурзі.

Поява співачки стала несподіванкою для учасників проєкту. На відео, яке на своїй сторінці у Threads оприлюднив відомий блогер Назар Олейник (Nester Olegovich), вона представилася своїм нинішнім ім'ям, привітала молодих артистів і поділилася з ними настановами, спираючись на власний досвід участі в музичному реаліті.

"Ну що, давайте знайомитись? Мене звуть - Zi Faámelu. Так, знаю, вже третє ім'я. Хтось пам'ятає мене, як Борис Апрель, хтось - як Зіанджа. І вам, нове покоління "Фабрики", я хочу побажати свободи бути собою. Беріть від проєкту все. Досвід, можливості, сміливість - і пам'ятайте, що минуле - це чудовий архів, але жити там необов'язково", - сказала вона.

Після короткого спілкування Zi Faámelu завершила відеозв'язок, а на прощання почала наспівувати свою одну з найвідоміших ранніх пісень - "Зоряний воїн", яка свого часу стала важливою частиною її сценічного образу.



Як Борис Апрель став зіркою "Фабрики зірок"

Широка популярність прийшла до артистки у 2008 році, коли вона взяла участь у другому сезоні української "Фабрики". Тоді 17-річний виконавець виступав під псевдонімом Борис Апрель і відразу вирізнявся серед інших конкурсантів незвичним образом: білим волоссям, екстравагантним одягом і загадковою манерою поведінки.

Продюсеркою другого сезону була Наталія Могилевська. Вона підтримала молодого артиста, який швидко привернув увагу глядачів не лише зовнішністю, а й вокалом. У межах шоу Борис Апрель виступав із відомими виконавцями, серед яких Руслана, Євгенія Власова та Валерія.

Однією з найпомітніших композицій того періоду стала "Зірковий воїн" - саме з образом зоряного воїна глядачі надовго запам'ятали учасника. У фіналі проєкту Апрель посів третє місце за результатами глядацького голосування, а також отримав спеціальну відзнаку за симпатії читачів одного з відомих на той час журналів.

Після завершення шоу артист вирушив у концертний тур разом з іншими учасниками та Наталією Могилевською. Його запрошували на телебачення, пісні звучали на радіо, а сценічний образ став настільки впізнаваним, що Борис Апрель перетворився на одного з найяскравіших персонажів тогочасного українського шоу-бізнесу.

У 2010 році він повернувся на телебачення в проєкті "Фабрика зірок. Суперфінал", де змагалися учасники попередніх сезонів. Однак цього разу участь виявилася коротшою: артист залишив шоу, а згодом відійшов від активного публічного життя.

Від Бориса Апреля до Зіанджі та Zi Faámelu

У наступні роки артистка змінила сценічне ім'я та почала відкрито говорити про свою гендерну ідентичність. Спочатку вона стала відомою як Зіанджа, а у 2018 році повернулася на українське телебачення як учасниця "Голосу країни". На сліпих прослуховуваннях вона виконала Wicked Game Кріса Айзека та потрапила до команди Потапа. Проте перемоги у шоу здобути їй так і не вдалося.

Згодом співачка обрала ім'я Zi Faámelu й продовжила музичну діяльність під ним. Її творчий шлях після перших успіхів на телебаченні був пов'язаний не лише зі зміною сценічного образу, а й із пошуком власної ідентичності та переосмисленням попереднього досвіду в шоу-бізнесі.