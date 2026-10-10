От Бориса Апреля до Zi Faámelu: выпускница "Фабрики зірок" вышла на связь из-за границы (видео)

Видеосвязь с новой "Фабрикою"

В очередном выпуске обновленной "Фабрики зірок" неожиданно появилась Zi Faámelu - артистка, ранее выступавшая под именем Борис Апрель, а впоследствии ставшая известной как Зианджа. Она присоединилась к участникам онлайн, ведь сейчас живет в немецком Магдебурге.

Появление певицы стало неожиданностью для участников проекта. На видео, которое на своей странице в Threads обнародовал известный блогер Назар Олейник (Nester Olegovich), она представилась своим нынешним именем, поздравила молодых артистов и поделилась с ними наставлениями, опираясь на собственный опыт участия в музыкальном реалити.

"Ну что, давайте знакомиться? Меня зовут - Zi Faámelu. Да, знаю, уже третье имя. Кто-то помнит меня, как Борис Апрель, кто-то - как Зианджа. И вам, новое поколение "Фабрики", я хочу пожелать свободы быть собой. Берите от проекта все. архив, но жить там необязательно", - сказала она.

После короткого общения Zi Faámelu завершила видеосвязь, а на прощание начала напевать свою одну из самых известных ранних песен - "Звездный воин", которая в свое время стала важной частью ее сценического образа.



Как Борис Апрель стал звездой "Фабрики зірок"

Широкая популярность пришла к артистке в 2008 году, когда приняла участие во втором сезоне украинской "Фабрики". Тогда 17-летний исполнитель выступал под псевдонимом Борис Апрель и сразу отличался от других конкурсантов необычным образом: белыми волосами, экстравагантной одеждой и загадочной манерой поведения.

Продюсером второго сезона была Наталья Могилевская. Она поддержала молодого артиста, который быстро привлек зрителей не только внешностью, но и вокалом. В рамках шоу Борис Апрель выступал с известными исполнителями, среди которых Руслана, Евгения Власова и Валерия.

Одной из самых заметных композиций того периода стала "Звездный воин" - именно с образом звездного воина зрители надолго запомнили участника. В финале проекта Апрель занял третье место по результатам зрительского голосования, а также получил специальное отличие при симпатии читателей одного из известных в то время журналов.

После завершения шоу артист отправился в концертный тур вместе с другими участниками и Наталией Могилевской. Его приглашали на телевидение, песни звучали на радио, а сценический образ стал настолько узнаваемым, что Борис Апрель превратился в одного из самых ярких персонажей украинского шоу-бизнеса.

В 2010 году он вернулся на телевидение в проекте "Фабрика зірок. Суперфінал", где соревновались участники предыдущих сезонов. Однако на этот раз участие оказалось короче: артист покинул шоу, а впоследствии отошел от активной публичной жизни.

От Бориса Апреля до Зианджа и Zi Faámelu

В последующие годы артистка сменила сценическое имя и начала открыто говорить о своей гендерной идентичности. Сначала она стала известна как Зианджа, а в 2018 году вернулась на украинское телевидение как участница "Голосу країни". На слепых прослушиваниях она исполнила Wicked Game Криса Айзека и попала в команду Потапа. Однако победы в шоу одержать ей так и не удалось.

Позже певица выбрала имя Zi Faámelu и продолжила музыкальную деятельность под ним. Ее творческий путь после первых успехов на телевидении был связан не только с изменением сценического образа, но и поиском собственной идентичности и переосмыслением предыдущего опыта в шоу-бизнесе.