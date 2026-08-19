Вони сказали "Так"! Раміна, Кажанна та інші зірки, яким освідчилися кохані

Раміна Есхакзай

Українська блогерка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай оголосила, що виходить заміж. Її обранець - військовослужбовець і Герой України, з яким вона перебуває у стосунках майже три роки.

Пропозицію чоловік зробив під час спільної відпустки біля океану. Після вечері він запропонував Раміні прогулятися, дістав каблучку та запитав, чи буде вона з ним усе життя. Момент виявився навіть трохи кумедним: через сильну спеку палець блогерки набряк, тож каблучку одразу надягнути не вдалося.

"Ми вечеряли на березі океану (були там у спільній відпустці), а потім він запропонував пройтися. Зненацька дістав обручку й запитав, чи буду я з ним усе життя. Звісно, я раділа, але чомусь навіть більше за хлопця - що він наважився", - розповідала вона в своєму інтерв'ю для Viva.

Пара вже обговорює майбутнє весілля та розглядає кілька можливих дат.

Кажанна

Співачка Кажанна, справжнє ім'я якої Ганна Макієнко, у серпні 2026 року повідомила про заручини. Її обранцем став військовослужбовець Данило.

Артистка опублікувала спільні кадри з коханим і показала каблучку. Свій допис вона підписала коротко та лаконічно.

"Я сказала так!" - написала вона.

Момент освідчення (фото: instagram.com/kazhanna)

Чоловік влаштував для артистки розкішний романтичний вечір на даху-терасі з видом на Дніпро. Локацію прикрасили живими квітами та великим неоновим написом "Marry Me" ("Виходь за мене").

Оля Шелбі

Блогерка-мільйонниця заручилася з Денисом Волосовим. Про це вона повідомила у соцмережах, показавши кадри з освідчення.

Оля і Денис під час освідчення (фото: instagram.com/olya.shelby)

Пропозицію її коханий з яким вона будує стосунки з 2025 року, зробив під час романтичної прогулянки на яхті. Після цього Оля продемонструвала каблучку та повідомила підписникам, що сказала коханому "так".

Анастасія Пустовіт

Відома українська акторка та зірка серіалу "Тиха Нава" заручилася зі своїм коханим Володимиром Литвиновим, який є військовослужбовцем. Про новий статус пари стало відомо 2026 року.

Стосунки з обранцем Анастасія тривалий час не афішувала. Через службу Володимира закоханим доводилося підтримувати спілкування на відстані.

Анастасія Пустовіт - українська акторка (колаж: Styler)

Згодом Пустовіт почала показувати коханого публічно та навіть ділилася їхніми спільними кадрами.

Настя Оруджова

Акторка та гумористка Настя Оруджова у лютому 2026 року оголосила про заручини з Русланом Зарбалієвим - сценаристом, ведучим і коміком. Про це вона повідомила в Instagram, опублікувавши спільні чорно-білі фотографії та показавши обручку

"Так", - лаконічно підписала вона свій допис.

Настя Оруджова та її обранець (фото: instagram.com/orudjova_nastya)

Пізніше Оруджова уточнила, що заручини відбулися у колі найближчих людей.

Про стосунки з Русланом вона вперше публічно розповіла ше 2024 року. Тоді акторка називала їх своїми першими серйозними стосунками.