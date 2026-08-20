"Не буду боротися за копійку": народна артистка Ніна Набока зізналася, чому отримує малу пенсію

Що розказала Набока про фінанси

За словами акторки, творці фільмів часто побоюються запрошувати її у свої проєкти. Існує стереотип, що зірковий статус та багаторічний досвід вимагатимуть левової частки бюджету. Проте Набока наголошує, що з нею завжди можна знайти компроміс.

"Ну вони ж забувають, що з Набокою можна домовитися! Можливо, я безплатно цю роль мрію зіграти! Звідки ви знаєте?" - з гумором зазначила артистка, додавши, що конкретні суми контрактів їй розголошувати заборонено.

Чому артистка відмовляється боротися за вищу пенсію

Окремою темою розмови стали пенсійні виплати. Ніна Набока не стала приховувати, що наразі її пенсія є "поганою". Щоб перерахувати та підвищити суму, необхідно зібрати чимало довідок та документації, проте акторка не бажає витрачати на це час та бюрократичну тяганину.

Артистка зізналася, що вважає себе дещо лінивою в таких справах, але головна причина криється в іншому - у її громадянській позиції.

"Я поки працюю. Якщо мої гроші будуть йти на війну, я згодна. Я не буду боротися за якусь копійку - хай вони десь ідуть на державу і на все," - підкреслила народна улюблениця.

Вона додала, що зовсім не жадібна і цілком задоволена тим, що має можливість продовжувати активно зніматися та заробляти власною працею.