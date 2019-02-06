Кохайтеся! Гройсман призвал украинцев делать побольше детей (видео)

Коллаж РБК-Украина

Он отметил, что в День всех влюбленных заниматься любовью можно без документов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал украинцам заниматься любовью, а 14 февраля разрешил это делать даже без документов. Об этом премьер-министр рассказал во время заседания Кабинета Министров Украины в среду, 6 февраля.

Во время обсуждения новой программы правительства "Е-Малыш", которая предназначена для молодых родителей и направлена на то, чтобы упростить получение документов для новорожденных детей, Гройсман отметил, что дети – это самое дорогое, что у нас есть и посоветовал заниматься украинцам любовью.

"Дети - это самое дорогое, что у нас с вами есть. Поэтому в них надо инвестировать все самое дорогое. Занимайтесь любовью, а о документах позаботится Минюст", - порекомендовал премьер-министр и отметил, что в День всех влюбленных можно заниматься любовью даже без документов.

ібо кохатися це не тільки приємно, але й важливо для суспільства! ото #гройсман молодець! все. я побіг кохатися. чого і вам бажаю :) pic.twitter.com/I4Bnjv8uaL — афанасій свиридович (@ibuiplachu) 6 февраля 2019 г.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Гройсман анонсировал введение новой услуги для родителей "Е-малыш" и объяснил, как это услуга будет работать и для чего она нужна.

А также рассказывали о том, что эксперты дали объяснение, почему украинские няни не готовы выходить из тени и почему услуга "Муниципальная няня" станет невыгодной для многих украинцев.

Сейчас нянь, оформленных как предприниматели, можно пересчитать на пальцах руки. Некоторые регистрируются для дополнительного комфорта и надежности.