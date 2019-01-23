Новогоднее обращение: "плюсы" опровергли слова Зеленского

Фото: коллаж РБК-Украина

Канал сослался на собственную логику построения программной сетки

Телеканал "1+1" опроверг слова известного шоумена Владимира Зеленского о том, что запись с его обращением к украинцам о намерении идти в президенты из-за "технической ошибки" появилась в эфире канала раньше новогоднего поздравления Петра Порошенко. В пресс-службе "плюсов" отметили, что никаких ошибок не было, и в эфире все шло по плану, передает "Детектор Медиа".

Согласно комментарию канала, логику построения программной сетки в ночь с 31 декабря на 1 января ранее объяснил гендиректор 1+1 Media Александр Ткаченко.

В частности, в интервью одному из изданий он заявил о том, что настало время отказаться от встречи Нового года "по отмашке старшего товарища".

Отметим, что обращение Зеленского к телезрителям перед новогодними курантами вызвало бурную реакцию, ведь обычно с праздничной речью к гражданам обращается глава государства.

Ткаченко объяснил, что он против такого "отсутствия выбора и единственно возможного варианта".

Фото: коллаж РБК-Украина

Напомним, на днях Зеленский объяснил, что собирался сообщить украинцам о своих намерениях во время своей новогодней передачи, но подчеркнул, что к поздравлению президента Петра Порошенко эти планы не имели никакого отношения. Также лидер студии "Квартал 95" добавил, что запись его обращения была сделана в Черкассах еще 28 декабря.

"Думаете, это я придумал такой прикол, что давайте меня покажем, а его двинем? Нет, вообще", - говорил он.

Как сообщалось ранее, журналисты обнаружили у Зеленского, который идет на выборы президента Украины, бизнес на территории РФ, который сам шоумен якобы закрыл еще в 2014 году.

По информации СМИ, связанная с Зеленским компания "Грин Филмс" получила от Министерства культуры РФ более 0,5 млн долларов на съемки кино.

Также мы писали о том, что Сергей Притула рассмешил сеть шуткой о Зеленском.