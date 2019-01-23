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Новогоднее обращение: "плюсы" опровергли слова Зеленского

STYLERПерсона    23.01.2019 - 18:16
Новогоднее обращение: "плюсы" опровергли слова Зеленского
Фото: коллаж РБК-Украина

Канал сослался на собственную логику построения программной сетки

Телеканал "1+1" опроверг слова известного шоумена Владимира Зеленского о том, что запись с его обращением к украинцам о намерении идти в президенты из-за "технической ошибки" появилась в эфире канала раньше новогоднего поздравления Петра Порошенко. В пресс-службе "плюсов" отметили, что никаких ошибок не было, и в эфире все шло по плану, передает "Детектор Медиа".

Согласно комментарию канала, логику построения программной сетки в ночь с 31 декабря на 1 января ранее объяснил гендиректор 1+1 Media Александр Ткаченко.

В частности, в интервью одному из изданий он заявил о том, что настало время отказаться от встречи Нового года "по отмашке старшего товарища". 

Отметим, что обращение Зеленского к телезрителям перед новогодними курантами вызвало бурную реакцию, ведь обычно с праздничной речью к гражданам обращается глава государства.   

Ткаченко объяснил, что он против такого "отсутствия выбора и единственно возможного варианта". 

Новогоднее обращение: &quot;плюсы&quot; опровергли слова Зеленского

Фото: коллаж РБК-Украина

Напомним, на днях Зеленский объяснил, что собирался сообщить украинцам о своих намерениях во время своей новогодней передачи, но подчеркнул, что к поздравлению президента Петра Порошенко эти планы не имели никакого отношения. Также лидер студии "Квартал 95" добавил, что запись его обращения была сделана в Черкассах еще 28 декабря.

"Думаете, это я придумал такой прикол, что давайте меня покажем, а его двинем? Нет, вообще", - говорил он.

Как сообщалось ранее, журналисты обнаружили у Зеленского, который идет на выборы президента Украины, бизнес на территории РФ, который сам шоумен якобы закрыл еще в 2014 году.  

По информации СМИ, связанная с Зеленским компания "Грин Филмс" получила от Министерства культуры РФ более 0,5 млн долларов на съемки кино

Также мы писали о том, что Сергей Притула рассмешил сеть шуткой о Зеленском.

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