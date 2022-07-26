Олег Винник после долгого перерыва засветился в сети: вы бы его не узнали!

Олег Винник, украинский певец и любимец публики, перестал появляться на людях еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он перестал появляться на концертах и в социальных сетях.

А недавно появились фотографии Олега Винника, где узнать его было бы очень сложно. Чем сейчас занимается артист - читайте ниже.

Коллеги и друзья говорили, что у Винника возникли серьезные проблемы со здоровьем и он уехал в Германию на лечение.

В начале войны он публично выразил свою гражданскую позицию, резко осудил агрессию России и вторжения воспринял очень болезненно. Последний пост на его страницах - поздравление с Пасхой в апреле.

Фото: У Олега Винника проблемы со здоровьем с ноября 2021 года (facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Здоровье у Олега Винника пошатнулось еще осенью 2021 года. Он отменил ряд концертов и уехал в Германию, где долго проживал ранее. Он обратился к специалистам в Берлине и сейчас проходит лечение.

А еще Олег Винник в Германии организовал благотворительный фонд "Волчица" и активно помогает покупать и переправлять автомобили для украинских военных.

Поиском машин и их покупкой он занимается лично, а еще отслеживает весь процесс их доставки до адресатов.

Фото: Олег Винник в водителями-волонтерами (facebook.com/nedzelskiy.roman)

О своей волонтерской деятельности Олег Винник предпочитает не распространяться, но о его помощи активно рассказывают другие волонтеры.

Фото: facebook.com/nedzelskiy.roman

Муж украинской артистки и экс-депутата Оксаны Билозир - Роман Недзельский рассказал на своей странице в Facebook о помощи Олега Винника и даже показал свежие фотографии певца.

Стоит отметить, что Винник отрастил бороду и на фото засветился в черных очках и кепке.

Фото: Олег Винник (facebook.com/nedzelskiy.roman)