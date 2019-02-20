Папуас в перьях: Ани Лорак взбесила поклонников

Фанаты попросили "Диву" сменить стилиста

Украинская певица Ани Лорак, которую недавно заподозрили в беременности, продолжает гастролировать по России. В этот раз она снова вызвала негодование, появившись в шубе из перьев, надетой поверх купальника телесного цвета, на концерте в южном городе Нальчик.

Видео в Inatagram, на котором певица снова исполняет свой "коронный номер", повернувшись спиной к залу, вызвало бурю негодований у поклонников, которые посоветовали ей не позорится, одеться, сменить стилиста и наконец-то рассказать правду о своей предполагаемой беременности.

Ани Лорак в шубе и купальнике снова опозорилась в России (скрин: instagram.com/anilorak)

Фаны певицы, разочарованные ее поведением на сцене, оставили множество комментариев.

"Что происходит, она голая почти", - возмутился фолловер Каролины.

"Все хорошо: умница, красавица, певица, но вот эти наряды в виде купальников - для меня жесть! По крайней мере просто неприлично выходить на сцену в трусах", - написал разгневанный поклонник.

"А зачем на Кавказе выступать в трусах, кто это позволил? В Грозном вы тоже так будете выходить на сцену?" - оскорбился житель юга.

"От костюмов, если честно, в шоке... Была на шоу в Краснодаре. Такая шикарная женщина, могла бы себе позволить нас порадовать нарядами получше!" - поделился поклонник, посетивший концерт певицы.

"Папуас в перьях. Потеряла свой шарм", - разочаровался еще один фан.

"Кто вам выбирает наряды - это ваши враги, все ужасно на вас смотрится", - посоветовал сменить стилиста фолловер исполнительницы.

"Каролинка, сними эту шубку, шоу супер, но шубка динозавра", - написал комментатор.

"Лорак, как сарделька в этом образе", - подшутил юзер Instagram.

"Такая шуба была у Шуры в клипе про бобров, тот хоть в штанах был. Выглядит пошло", - пустился в воспоминания еще один поклонник.

Ани Лорак в шубе и купальнике снова опозорилась в России (скрин: instagram.com/anilorak)

К тому же певицу снова подозревают в беременности и советуют не нагружать себя такой интенсивной гастрольной деятельностью.

"Что-то я не могу понять? Каролина, вы беременны? Так дайте всем знать... А то реклама Активии как-то неправильно выглядит на вашей сторис", - посоветовал фолловер.

"Не пойму, беременность или просто прибавка в весе?" - сомневается еще один фан певицы.

"Нельзя так нагружать себя в положении, нагрузки вредны для ребенка", - призвал подумать о будущем ребенке еще один комментатор.

К слову, недавно известный адвокат прокомментировал развод певицы с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Также мы писали о том, что Ани Лорак уличили в чрезмерном увлечении процедурами "улучшайзинга" и показали пластические операции, к которым прибегла певица в попытке сохранить свою красоту и молодость.