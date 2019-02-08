Перфоманс в Париже: Собчак меняет спутников, как перчатки

Стало известно, кто составил компанию телеведущей во время поездки в Париж

Известную российскую телеведущую Ксению Собчак засекли недавно в Париже, но не одну, а с режиссером Константином Богомоловым. Об этом пишет издание "СтарХит".

Выяснилось, что Ксения Собчак совершила поездку в Париж в компании с режиссером Константином Богомоловым. О своей поездке Собчак писала в социальных сетях и даже критиковала Францию и писала, что ей хочется побыстрее домой.

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

"И после этого мне кто-то скажет, что Москва не похорошела?! В Париже не подсвечивается Нотр-Дам. Вы понимаете? Не ДК в Медведково, а Нотр-Дам стоит в темноте. Обожаю Францию. И ненавижу все то, что с ней сейчас происходит. Бомжи, грязь, крысы в самом центре города. Нельзя без слез на это смотреть. Хочу домой", - написала телеведущая на своей странице в Instagram.

Фотографии из Парижа были также и в Instagram Богомолова, однако Ксении Собчак на них не было.

Однако одна из посетительниц перфоманса "ДАУ" в Париже сообщила, что видела пару там вместе и даже отметила, что выглядели они как влюбленная пара.

"Каково было мое удивление, когда обнаружила, что прямо рядом со мной сидит Собчак, а с ней — Богомолов. И по всему было понятно, что они — пара. Искра между ними, глаза горят у обоих, никого не замечают. Кстати, с носом у Константина все было уже в порядке. Видимо, Виторган не так уж и приложился. Сфотографировала бы голубков, но на входе всех просили сдать мобильники", - рассказала посетительница анонимно.

Фото: instagram.com/konbog75

Это не первый случай, когда Богомолов и Собчак посещают различные города в одно и тоже время, но на страницах в социальных сетях не афишируют свою связь. Ранее пару видели вместе в Вене. Они посетили выставку и по словам очевидцев, обнимались и целовались.

Стоит заметить, что Ксения Собчак и Максим Виторган официально не разведены и ранее мы сообщали о том, что они вместе посетили день рождения друзей.

А также Ксения Собчак очень уклончиво ответила на вопрос о своем разводе и рассказала, что Виторган навсегда для нее останется близким человеком.