Почему враждуют между собой Меган Маркл и Кейт Миддлтон: названа истинная причина

Есть убеждение, что именно принц Уильям стал причиной множества ссор

Конфликты между Меган Маркл и Кейт Миддлтон неоднократно достигали больших масштабов. Однажды даже королева сделала герцогиням замечание и попросила правильно вести себя на публике. Что именно являлось причиной их ссор рассказала Кэти Николл в книге "Кейт и Меган: Война принцесс".

Писательница утверждает, что причиной скандала стал дружеский совет принца Уильяма, который был обеспокоен тем, что отношения младшего брата с Маркл развиваются слишком быстро.

Однако это лишь разозлило Гарри, поскольку он решил, что Уильям выступает против их брака. Именно с этого момента конфликт между двумя семьями начал набирать обороты.

Но литератор Колин Кэмпбелл не согласна с данным утверждением. Она считает, что причиной вражды стала чрезмерная любовь Гарри к бывшей актрисе. Ведь именно после свадьбы младший брат сильно изменился и перестал поддерживать отношения с родственниками.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри в ближайшем времени планируют покинуть Кенсингтонский дворец и переехать в Фрогмор-хауз.

Также мы сообщали о том, что Меган, судя по всему, не будет устраивать baby shower - вечеринку для будущей мамы, поскольку в королевской семье не придерживаются американской традиции.

Отмечается, что у герцогини Сассекской весьма непростой нрав. Жена принца Гарри слишком требовательна и перед своей свадьбой даже довела Кейт до слез. О напряженных отношениях герцогинь свидетельствовал и переезд принца Гарри с женой в Виндзор, а также отказ вместе праздновать Рождество.