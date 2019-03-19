Что-то пошло не так: Меган Маркл отказалась от четы Клуни

Меган Маркл внезапно изменила свое решение насчет Джорджа и Амаль Клуни

Меган Маркл, которую так отчаянно недавно защищал голливудский актер Джордж Клуни, внезапно передумала и решила сменить крестных родителей для ребенка.

Ранее все западные таблоиды сообщили, что Меган Маркл и принц Гарри выбрали крестных для будущего малыша и назвали их имена – Джордж и Амаль Клуни.

Однако позже в СМИ просочилась информация о том, что на роль крестной матери Меган Маркл рассматривает свою близкую подругу – теннисистку Серену Уильямс.

И вот совсем недавно выяснилось, что герцогиня Сассекская рассматривает совсем другой вариант. При чем об этом стало известно после того, как в семье Клуни наметились некоторые семейные проблемы.

Роль крестных родителей принц Гарри и Меган Маркл решили предложить своим старым друзьям – дизайнеру Джессике Малруни и близкому другу королевской семьи Николасу ван Куцему.

Однако до рождения первенца герцога и герцогини Сассекской еще есть время и возможно Меган Маркл снова передумает.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что у Меган Маркл возникли новые проблемы.

Королева Елизавета II решила взять герцогиню Сассекскую под свой контроль и назначить ей секретарей и помощников из своих проверенных работников.

А также рассказывали о том, что букмекеры уже начали делать ставки на будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри.