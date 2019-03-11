Превратила мужа в робота: Меган Маркл снова в центре скандала

Меган Маркл доводит своим тяжелым характером даже любимого мужа

Меган Маркл снова подверглась волне критики со стороны общественности. Это случилось после того, как бывший редактор издания Daily Mirror Пирс Морган высказал свое мнение о том, что брак с бывшей актрисой превратил принца Гарри в робота. Он выступил в передаче "Доброе утро, Британия" и отметил, что принц Гарри стал скучным.

Морган рассказал, что по словам инсайдеров в королевском дворце, герцогиня Сассекская запретила принцу Гарри употреблять алкоголь, а также все напитки, которые содержат кофеин, в том числе чай и кофе.

"Я бы предпочел, чтобы он снова играл голым в бильярд в Вегасе", - сказал Морган, намекая на историю, которая произошла в 2012 году. Тогда откровенные снимки принца Гарри попали в прессу.

Пирс Морган возмутился тем, что принц стал похож на скучного человека, который не пьет даже кофе и читает всякие глупости в прессе.

Соведущая Моргана Сосанна Рид попыталась ему возразить. Она объяснила, что принц Гарри мог и самостоятельно отказаться от алкоголя и кофеина, на что Морган обозвал герцога Сассекского роботом.

Меган Маркл и принц Гарри (GettyImages)

Инсайдеры подтверждают, что у Меган Маркл жуткий и склочный характер. Она изводила своих подчиненных, так как присылала им инструкции даже по ночам.

Герцогиня Сассекская может устроить скандал по любому поводу и категорически не хочет соблюдать королевские протоколы.

Вполне вероятно, что она могла запретить что-либо даже собственному мужу.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что от беременной Меган Маркл сбежала еще одна помощница.

А также рассказывали о том, что принц Гарри взбесился из-за семьи Маркл.