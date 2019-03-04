Светлана Лобода покинула Россию: что известно

Коллаж РБК-Украина

Фанаты Лободы обеспокоены тем, что она улетела

Светлана Лобода, которая недавно разгневала поклонников своей новой фотографией, покинула Россию и улетела в Америку. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

На одном из снимков, который Светлана Лобода разместила в сети, певица позирует в черной кепке с надписью Friday, при чем сам снимок выполнен в красных тонах. На втором снимке – Лобода в этой же кепке и в темных очках изобразила подобие улыбки.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Она подписала фотографии и сообщила своим фанатам, что уезжает в Торонто. Известно, что потом у нее состоится турне и она посетит Бостон, Нью-Йорк, Чикаго, Майами, Лос-Анжелес и Сан-Франциско.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Также звезда разместила на своей странице еще один снимок, на котором изображена она сама и целая компания, которая будет сопровождать ее в туре, в том числе и ее старшая дочь – Ева. Младшую дочь Тильду она скорее всего оставила в Москве.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фанаты, которые вероятны были не в курсе того, что Светлана Лобода улетает в турне, написали под фотографиями звезды вопросительные комментарии, в которых начали выяснять, почему звезда покинула Россию и вернется ли она назад.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Светлана Лобода взбесила украинцев своими фотографиями. Они раскритиковали звезду не только за внешность, но и за голос.

А также рассказывали о том, что Лорак взбесила фанатов из-за Библии.