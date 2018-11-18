Травма Януковича: появился скандальный нюанс

Віктор Янукович (фото: UN Photo/Paulo Filgueiras)

Сотрудники больницы рассказали, что не видели экс-президента Украины

Беглый скандальный экс-президент Украины Виктор Янукович, якобы травмировался, занимаясь спортом, и попал в реанимацию имени Склифосовского. Однако, как недавно выяснилось, в больнице он не появлялся. Об этом "Стране" рассказали сотрудники медучреждения.

В клинике утверждают, что визит Януковича в больницу является мифическим, медики назвали это "байкой", а еще прокомментировали, что не видели бывшего гаранта в пятницу, 16 ноября.

По словам работников больницы, если Янукович и появлялся на территории больницы, то только в качестве частного лица. Обычно, если кто-то приезжает под государственной охраной, то перекрываются все этажи, но этого не произошло.

"Людей, которые находятся под охраной ФСО, по скорой везут в поликлинику управления делами президента или больницы ФСО и ФСБ, где таджиков нет, и куда прохода посторонним нет", - сообщил один из охранников блока больницы.

Напомним, адвокат сообщил, что Янкович не будет присутствовать на последнем заседании суда из-за полученной травмы.

Ранее защита Януковича заявляла, что экс-президент хочет выступать в суде только в порядке международной правовой помощи.

Позже его адвокаты завершили выступления в прениях.

ВикторЯнукович обвиняется в государственной измене, пособничестве Российской Федерации в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, а также ведении агрессивной войны.

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