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Травма Януковича: з'явився скандальний нюанс

STYLERПерсона    18.11.2018 - 18:45
Травма Януковича: з'явився скандальний нюанс
Віктор Янукович (фото: UN Photo/Paulo Filgueiras)

Співробітники лікарні розповіли, що не бачили екс-президента України

Побіжний скандальний екс-президент України Віктор Янукович, нібито травмувався, займаючись спортом, і потрапив в реанімацію імені Скліфосовського. Однак, як нещодавно з'ясувалося, в лікарні він не з'являвся. Про це "Країні" розповіли співробітники медустанови.

В клініці стверджують, що візит Януковича в лікарні є міфічним, медики назвали це "байкою", а ще прокоментували, що не бачили колишнього гаранта у п'ятницю, 16 листопада.

За словами працівників лікарні, якщо Янукович і з'являвся на території лікарні, то тільки в якості приватної особи. Зазвичай, якщо хтось приїжджає під державною охороною, то перекриваються всі поверхи, але цього не сталося.

"Людей, які знаходяться під охороною ФСТ, по швидкій везуть в поліклініку управління справами президента або лікарні ФСО і ФСБ, де таджиків немає, і куди проходу стороннім немає", - повідомив один з охоронців блоку лікарні.

Нагадаємо, адвокат повідомив, що Янукович не буде присутній на останньому засіданні суду з-за отриманої травми.

Раніше захист Януковича заявляла, що екс-президент хоче виступати в суді тільки у порядку міжнародної правової допомоги.

Пізніше його адвокати завершили виступу в дебатах.

Вікторянуковіч обвинувачується у державній зраді, пособництві Російської Федерації в умисні дії, вчинені з метою зміни меж території і державного кордону України, а також веденні агресивної війни.

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