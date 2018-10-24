"Все мы свободные люди": режиссер Юрий Движон о каминг-ауте, ЛГБТ-сообществе и сотрудничестве с украинскими звездами

Украинский клипмейкер Юрий Движон (фото: из личного архива)

Откровенный и категоричный DVIZHON в интервью РБК-Украина

На счету украинского режиссера Юрия Движона (DVIZHON) — клипы для Анастасии Приходько, Ирины Билык, Павла Зиброва, группы Rumbero's и многих других исполнителей. Его видеоработы имеют свои узнаваемые "фишки" и смелые идеи, благодаря которым парень уже сегодня может претендовать на звание одного из самых востребованных клипмейкеров Украины.

Его клип для Ирины Билык на песню "Не ховай очей" задел очень чувствительную тему для украинского общества — открытость ЛГБТ-сообщества (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры). В клипе снялись 10 героев — простых украинцев разных профессий: поэтесса, модель, правозащитница, блогер и другие. Однако объединяет их одно — желание "не прятать глаз" и без страха говорить о своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Одним из героев клипа выступил и сам Юрий Движон, сделав тем самым публичный каминг-аут. Теперь Юра ни от кого не скрывает, что он — открытый гей.

Парень понимает, что в украинском обществе "тема ЛГБТ" все еще остается темой табу. Однако Движон верит: со временем новые поколения украинцев лишатся навязанных клише.

"Нормально — это когда ты можешь не зависеть от мнения большинства людей", — говорит DVIZHON.

В интервью РБК-Украина клипмейкер очень откровенно рассказал о своем первом каминг-ауте и когда именно понял, что он "не такой, как все". Вспомнил, какой была реакция родных и чего больше всего боялся перед своими признаниями.

"Не ховай очей": фильм о видимости ЛГБТ-сообщества (режиссер — DVIZHON)

Юра, во-первых, позволь поздравить с выходом социально значимого фильма "Не ховай очей", приуроченного к Международному дню каминг-аута (11 октября). Здесь хотелось бы обратиться лично к тебе — не просто как к режиссеру фильма, а открытому гею. Мог бы вспомнить моменты, когда ты признался себе и окружающим о своей "нетрадиционной" сексуальной ориентации?

Мне было лет пять, когда я впервые почувствовал, что со мной "что-то не так". В отличие от большинства ребят-сверстников, мне было более комфортнее дружить с девочками. Да и мама замечала, что у меня всегда было много девочек-подружек. Мне нравилось играть в куклы, рисовать; совершенно не было дела до мячиков-машинок. То есть это был первый, скажем так, "знак". Хотя, конечно, более конкретные выводы можно было сделать гораздо позже.

В школе я понял, что мне нравятся парни. Но тогда я еще даже не знал, что есть такие понятия как "гей" или "лесбиянка" — эта тема вообще нигде не поднималась. Разве что в шоу "Фабрика звезд-2" я мог увидеть Бориса Апреля (ред. — с 2014 года Зианджа) — не такого, как все, космического парня. Конечно, никто тогда не говорил об этом так открыто, но можно было увидеть, что есть вот такие "необычные люди".

Помню, как сильно я переживал, чтобы мои родители не узнали, что мне нравятся парни. Я понимал, что в школе могут как-то насмехаться надо мной... Очень плохо, что в Украине нет "сексуального образования". В США детям еще с детсада объясняют, что такое ЛГБТ, что это нормально. Поэтому в таких странах меньший процент самоубийств среди подростков, которых беспокоит их "нетрадиционность"... В последнее время украинское телевидение постепенно раскрывает тему ЛГБТ, пускают на свои шоу таких героев, как Зианджа. Поэтому сегодня подростку 15-16 лет немного проще найти хоть какую-то поддержку, чем это было лет 10 назад.

Однако еще все зависит от города, в котором ты родился или живешь. Кстати, а где ты родился, закончил школу?

Я сам с Тернополя. И мне было трудно, потому что когда я учился в школе, то вообще не было в СМИ никакой информации о сексуальных меньшинствах.

Вообще свой, скажем так, первый официальный каминг-аут я сделал уже в Киеве, куда приехал учиться в университет со своим братом-близнецом. Кстати, мой брат — гетеросексуал, ему нравятся девушки!

Мы жили с ним вместе, поэтому среди родственников именно брату я первому рассказал о своей ориентации. Мне тогда было лет 18. А вот друзья уже в принципе знали — я от них не скрывал.

И какой была реакция брата?

Вообще нормально! Дело в том, что он догадывался. Знаете, брат-близнец, с которым живешь от первого дня рождения, тесно общаешься, все знает, видит и чувствует.

А когда открылся родителям?

Последние три года я люблю отдыхать в Калифорнии, там у меня есть парень. Прежде чем впервые прилететь в Штаты, я был открыт к своим друзья, но абсолютно закрыт к родителям. Именно в этой стране я увидел, как люди относятся друг к другу, к представителям ЛГБТ-сообщества, как родители относятся к своим детям с "нетрадиционной" ориентацией. То есть там отец или мать в первую очередь уважает и любит своего ребенка как личность, гордится его успехами и т.д., а не думает исключительно о том, что "мой сын гей".

Я в очередной раз приехал в Сан-Франциско, и как-то мы общались с мамой по телефону, зашел разговор о моих друзьях-геях... и я признался своей матери, что я гей.

Однако после этого разговора мы эту тему "закрыли". И более серьезно вернулись к ней уже в период активной подготовки к клипу "Не ховай очей". Я предупредил маму, что также буду сниматься в клипе, то есть сделаю публичный каминг-аут.

Что на этот раз сказала мама?

Она начала задавать вопросы, мол, "А зачем ты об этом публично будешь говорить, что мои соседи скажут"... То есть она начала беспокоиться о мнении других людей. Хотя мне было важно, как она лично относится к моему признанию. Я тогда объяснял, что ей должно быть наплевать на мнение соседей — она живет своей жизнью. То есть мама, как и большинство людей в Украине, просто не понимала, что такое ЛГБТ.

Но в целом все было хорошо! Она от меня не отвернулась.

А что отец сказал?

Мы с ним долго не общаемся, поэтому не знаю, какой была его реакция. Наверняка он следит за моими работами, новостями. Однако отец живет в небольшом селе под Тернополем, и я понимаю, что там подобные темы воспринимают совершенно по-другому. Каждый из нас — часть того социума, в котором мы живем. Поэтому понимаю: отец явно не в восторге.

К сожалению, большинство украинцев в ужасе от подобных тем. Возможно, из-за отсутствия определенных знаний. Кроме того, еще с советских времен людям были навязаны негативные клише, страхи о гомосексуальности...

"Не знаю точно, в какой стране, но со временем мне бы хотелось иметь семью, детей", — Юрий Движон (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

А как другие родственники, знакомые в Тернополе относятся к твоему каминг-аута? Будем откровенны: все же на западе Украины более, скажем так, традиционное отношение к понятию семьи.

Да по-разному бывает. Как-то на местном радио меня сразу предупредили, что о ЛГБТ они не говорят в публичном пространстве. Поэтому касались других тем... Хотя позже одна из крупнейших в Тернополе газет сделала со мной большое интервью именно на ЛГБТ-тему — напечатали и в газете, и на сайте опубликовали. Для меня это была приятная неожиданность!

Думаю, все от людей зависит, от сотрудников газет, радио, телеканалов, их взглядов и убеждений. Одни готовы содействовать просветлению людей в этой теме, а другие — нет.

Ты говорил, что в школьные годы даже не слышал такого понятия как "гей". Как ты открывал для себя эту тематику, когда начал более активно интересоваться собой?

Когда уже приехал в Киев на учебу. До этого, в Тернополе, у меня вообще не было даже сексуального опыта и не знаю, когда бы он был.

Приехав в Киев, я начал общаться с ТВ-, шоу-биз тусовкой. Больше знакомился с другими людьми с "нетрадиционной" сексуальной ориентацией, некоторые подсказывали определенные вещи, рассказывали...

А вообще очень бы хотелось, чтобы люди читали больше книг/ публикаций по этой теме, как-то развивались. Понимали, что сексуальная ориентация не передается, что ею нельзя "заразиться" и т.д. Знаете, в детстве я видел много клипов с полураздетыми девушками — на музыкальных каналах этого было полно. Но я не стал гетеросексуалом! Почему, если этого было так много, если я видел пары парней и девушек, которые целовались на улице?!

Забегая наперед, а ты задумываешься о своей семье: с любимым мужчиной, детьми? Где бы хотел жить, в Украине?

Думаю, что наверное да! Но пока я точно не уверен, где именно я хочу жить. Я чувствую себя космополитом: сегодня здесь, завтра — в другой стране. Поэтому не знаю точно, в какой стране, но со временем мне бы хотелось иметь семью, детей. Возможно, это даже будет "традиционная" семья. Знаете, в шоу-биз тусовке часто встречаются такие отношения, когда открытый гей живет со своей гетеросексуальной подругой, или наоборот. У них есть уважение друг к другу, им интересно вместе, как друзьям, но сексуального влечения нет. Однако они воспитывают общего ребенка.

Какие самые нелепые мифы слышал о людях с "нетрадиционной" сексуальной ориентацией?

Еще до сих пор существует такое мнение, мол, ВИЧ/СПИД — это "болезнь геев", которая передается исключительно среди них. Но это не так! Кстати, лично я регулярно прохожу соответствующие тесты, слежу за своим здоровьем. И вот сотрудники центров, где можно пройти тест на ВИЧ/СПИД, мне говорили, что сейчас это заболевание наиболее распространено среди гетеросексуалов! А все потому, что немало подростков еще и до сих пор уверены, что "СПИД — болезнь геев", а, во-вторых, они не знают, что нужно тестироваться. Плюс к тому, еще и не пользуются презервативами! Среди моих знакомых есть девушки, которые не пользуются презервативами. И для меня это шок — как можно так довериться человеку, которого ты толком не знаешь?!

"Мне бы действительно хотелось, чтобы люди без страха могли выражать себя так, как им того хочется", — Юрий Движон (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Большинство так и не решаются сделать публичный каминг-аут, так как боятся преследований, угроз в свой адрес со стороны более радикально настроенных людей. У тебя бывали подобные ситуации?

Нет, надеюсь, что и не будет (улыбается).

Я был уверен, что после выхода клипа "Не ховай очей", мне будут писать неприятные вещи. К счастью, вообще ничего такого не было. Возможно, потому что в интернет-пространстве меньше контингента таких людей, которые могут потом "преследовать". Чаще же пристают на улице, когда ты одеваешься как-то "не так" — ярко. И могут к тебе придраться.

Мне это в принципе не грозит, поскольку я одеваюсь обычно. Хотя среди геев есть мужчины, которые наоборот хотят выглядеть более женственно, изящно.

Есть люди, которые пытаются себя больше выразить в одежде. И мне бы действительно хотелось, чтобы они без боязни могли выражать себя так, как им того хочется. Нормально — это когда ты можешь не зависеть от мнения большинства людей.

Конечно, я не призываю сейчас ходить голыми по улице. Но как пример, у меня есть очень яркие брюки с изображениями лиц звезд 90-х. И я понимаю, что даже в Киеве я не могу носить их каждый день где захочу, потому что в какой-то момент у меня будут проблемы с теми самыми "гопниками". А вот когда мы с друзьями собирались на вечеринку в Сан-Франциско и одевались в стиле Дэвида Боуи, то нас никто не задевал, даже вечером в метро могли спокойно ехать. В этом плане мне очень нравится Америка и Европа.

Я же не подхожу к людям в серых одеждах, с немытыми волосами, и не навязываю, как им стоит одеваться. Почему они думают, что имеют такое право?! Все мы свободные люди!

Клип на песню Ирины Билык "Не ховай очей" (режиссер — DVIZHON )

Ты как-то подчеркнул, что Ирина Билык более органично сочетается с ЛГБТ-тематикой, даже назвал ее гей-иконой. Почему так считаешь?

Многие ее так называют, Ира когда-то даже выступала в гей-клубах.

Ирина Билык больше 30 лет на сцене, у нее есть определенная репутация, огромное количество фанатов. После выхода клипа "Не ховай очей" нам пишут абсолютно разные люди, это могут быть подростки 17 лет, или взрослые мужчины и женщины за 50 лет. То есть у Билык очень широкая аудитория фанатов — она имеет свое слово и к нему прислушиваются. Поэтому поддержка ЛГБТ-сообщества со стороны звезды такой величины — бесценна.

Как Ирина приняла столь уникальную и в то же время пока что рискованную в Украине тему для своего клипа? Приняла ее с первого раза или пришлось уговаривать?

Для начала расскажу, как возникла сама идея клипа. На тот момент я был в США, посещал там немало выставок, посвященных ЛГБТ-тематике, которые меня очень вдохновили. Затем в украинском информпространстве появилась Зианджа. Люди начали активно ее обсуждать, поднялась информативная волна.

А потом Ирина прислала мне демо-версию своей песни "Не ховай очей" — и все пазлы сошлись! В этой фразе я увидел определенный призыв для себя, для ЛГБТ-сообщества — не прятать глаз, быть открытыми! Мне сразу захотелось сделать такой смелый проект с каминг-аутом.

Я вернулся в Украину с огромным внутренним жаром — вот когда ты действительно хочешь что-то сделать. Думаю, я в тот момент нашел очень правильные слова.

Когда мы встретились с Ириной, у меня было два варианта идей для ее клипа, однако она сразу выбрала одну — про каминг-аут. Сказала, мол, да, давай это делать, я очень хочу. Именно то, что она сразу согласилась и не боялась, больше всего нравится мне в этой истории.

"Реальность в Украине такова, что наши артисты действительно боятся потерять аудитория после своего каминг-аута", — Юрий Движон (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Кто еще из украинских звезд, кроме Ирины Билык и Монро, настолько открыто поддерживает ЛГБТ-сообщество?

Например, в этом году Марш равенства в Киеве пришла поддержать солистка KAZKA Александра Зарицкая. У нее уже большая аудитория слушателей, поэтому с ее стороны это был смелый шаг.

Думаю, все придет со временем и все больше украинских знаменитостей будут поддерживать ЛГБТ-сообщество, как это сегодня происходит в тех же Штатах.

Даже Билык говорила, что в шоу-биз тусовке есть немало геев и лесбиянок, однако даже они — люди публичные, которым, казалось бы, нечего бояться — не спешат ни ЛГБТ поддерживать, ни тем более делать каминг-ауты. Как думаешь, в чем причина? Или проблема исключительно в том, что они боятся потерять определенную аудиторию своих фанов?

Есть много обычных людей, которые тоже боятся это делать — они просто не могут найти в себе внутренние силы, чтобы сообщить такую важную деталь своим близким. Звезды не исключение — они такие же люди.

Во-вторых, действительно, многие уверены, что после их признания от них может отвернуться значительная часть аудитории. Но я считаю, что здесь все дело в качестве их творчества. Есть много американских и европейский артистов открытых геев, которых продолжают слушать, несмотря ни на что. Когда музыкант делает крутую музыку, то ему нечего бояться. Если бы Фредди Меркьюри не был геем, изменилось бы к нему отношение? Сэм Смит собирает сегодня стадионы по всему миру. Мне нравится, что есть такие артисты, которые показывают пример другим.

К сожалению, реальность в Украине такова, что наши артисты действительно боятся потерять аудитория после своего каминг-аута. Поскольку у большинства людей в целом негативное отношение к ЛГБТ.

Как же доносить людям другую точку зрения? При этом, не через интернет! Хорошо, что ты создаешь подобные клипы, как "Не ховай очей", выходят онлайн-интервью и фоторепортажи, но в основном все это "кружит" в интернет-пространстве. Хотя остается достаточно большая часть украинцев, которые все еще доверяют исключительно ТВ, газетам.

Знаете, я уверен, что тот продукт, который я делаю сейчас — клипы, все эти интервью — я делаю не для старшей аудитории! Попробуйте убедить человека, у которого уже полностью сформировано мировоззрение, который всю свою жизнь "варится" в этом! Конечно, это можно было бы сделать. Но я больше рассчитываю на молодую аудиторию, которая уже вырастет на других убеждениях и представлениях, у нее будут совсем другие вкусы. Можно сказать, что мой клип был создан на перспективу.

Знаете, такая ситуация была в Штатах еще в 70-80-х годах, когда поднялась волна ЛГБТ-активизма. Тогда было также немало людей со старыми убеждениями, которые выступали против. В то же время было и новое поколение, которое наблюдало за этим и уже выросло на других взглядах... То есть сейчас мы закладываем определенный фундамент.

И это касается не только темы ЛГБТ. К примеру, в Украине все еще есть расизм, ряд других социальных меньшинств переживают трудности. Каждый в своей сфере закладывает в фундамент каких-то убеждений маленькие пазлы, которые через несколько лет перерастут в новые поколения людей с совершенно другими взглядами на жизнь, окружающих и т.д.

А что касается клипа "Не ховай очей": если я смог этой работой поддержать хотя бы 10 людей, помочь им что-то понять в себе, то мы уже сделали полезное дело.

"В следующем году я планирую сделать похожий проект, но уже с другим артистом", — Юрий Движон (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Юра, еще позволь спросить о Зиандже, которая также была твоим вдохновением для создания нового клипа. Участие Зианджи в шоу "Голос страны" вызвала противоположные мнения в сети. Даже травести-дива Монро писала, мол, с одной стороны появление такого персонажа на ведущем телеканале страны — успех для ЛГБТ-сообщества. С другой — телеканал хорошо "попиарился" на Зиандже, сделав из этого настоящее шоу, что не очень этично по отношению к той же Зиадже.

С Зианджей мы друзья. Она, кстати, должна была сниматься в клипе "Не ховай очей", но по определенным причинам не смогла. Однако именно с помощью этого клипа мы начали с ней общаться, сейчас поддерживаем связь.

Могу точно сказать, что в проекте Зианджа была такой, какой она является в жизни — искренней, с юмором. Проект дал ей свободу быть собой.

А что касается "пиара". Мне кажется, что как любой бизнесмен, который пытается по максимуму извлечь выгоду из того, что продается, телеканал также "выжал" все, что мог. И это нормально, Зианджа — действительно интересный персонаж. Пока у канала была возможность "делать на этом деньги" и популяризировать Зианджу как певицу, до тех пор они это использовали. Это логично и не вижу в этом ничего плохого.

Кстати, после "Голоса страны" у нее было сотни предложений от различных изданий и телеканалов на интервью, проекты. Она могла бы быть везде! Но Зианджа тогда четко сказала, что она не хочет быть в Украине фриком или клоунессой...

Юра, кстати, ты говорил, что перед выходом клипа, несмотря на внутренний пыл, ты все же немного переживал о своем признании. А чего именно ты боялся, когда уже все друзья, родные знали о твоей сексуальной ориентации?

Я не знал, какой будет реакция большинства людей. И я даже не знал, как другие звезды отреагируют на это, действительно ли они захотят продолжать сотрудничество со мной... А реакция была очень ровной! Я даже удивился. Знакомые мне сказали, мол, ну мы и так знали, что ты — гей. То есть все и так знали, а кто не знал, тот познакомился со мной с помощью клипа. Поэтому я счастлив, что именно такая вышла история с этой работой.

Но я уже для себя эту книжку закрыл, пойду дальше, у меня уже есть определенные идеи. Я продолжаю общаться с "Киев-прайдом", уже немало молодых артистов, так сказать, ассоциируют меня с ЛГБТ-тематикой и обращаются именно за подобными идеями для своих клипов.

В следующем году я планирую сделать похожий проект, но уже с другим артистом.

Клип на песню Анастасии Приходько "Саме той" (режиссер — DVIZHON )

А с кем сейчас работаешь над созданием новых клипов?

Предложений немало! Работы сейчас действительно много, постоянные встречи, разработки.

Одна из последних работ — клип на песню "Саме той" Анастасии Приходько, презентация которого состоялась в начале октября. Я выступал режиссером этой видеоработы.

По словам Насти, ей понравилось со мной работать. Поэтому ее последний клип (ред. — Приходько заявила о решении покинуть сцену) также буду снимать я. Надеюсь, что уже скоро начнется работа, возможно, даже за границей.

Марш равенства в Киеве (видео: РБК-Украина)