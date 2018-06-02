23-летняя звезда сериала "Сваты" объявила о беременности

Актриса рассказала о своем интересном положении на церемонии начала сьемок фильма

Украинская актриса, звезда комедийного сериала "Сваты", "Село на миллион" Анна Кошмал в скором времени родит первенца. Об этом сообщает "Апостроф".

Сообщается, что о грядущем пополнении в семействе стало известно на церимонии, посвященой старту съемок картины "Скажене весілля". Актриса поделилась радостной новостью сразу после традиционного "разбития тарелки". Первым об интересном положении узнал продюсер полнометражного фильма Юрий Горбунов, пригласивший девушку на главную роль.

Фото: (instagram.com/smorkovkina)

"Когда Анна Кошмал объявила о том, что ждет ребенка, мы поняли, что не вкладываемся в наши графики, и начали искать других героинь", – рассказал Горбунов.

23-летняя актриса получила популярность благодаря Жени Ковалевой – героини комедийного сериала "Сваты" в 5 и 6 сезонах, которую она сыграла. Актрисой она стала по случайному стечению обстоятельств: ей предложили роль главной героини сватов, когда она шла на занятие по бальным танцам. Актриса также снималась в популярных украинских сериалах "Сашка", "Хороший парень", "Село на миллион" (1 и 2 сезоны)", "Слуга народа" и других.

Фото: (instagram.com/smorkovkina)

Напомним, что известная украинская певица Светлана Лобода, которая ведет активную карьерную деятельность в России, недавно в Лос-Анджелесе родила вторую дочь. Звезда рассказала, как проходили роды в США.

"Я очень счастлива. Рождение ребенка - это какое-то невероятное волшебство. До сих пор не могу объяснить это чудо. Настоящее доказательство Божественного присутствия в каждом из нас", - отметила певица.

Видео: video.rbc.ua