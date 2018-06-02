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23-річна зірка серіалу "Свати" оголосила про вагітність

STYLERСеріали        02.06.2018 - 11:30
Фото: (pixabay.com/Bgmfotografia)
Фото: (pixabay.com/Bgmfotografia)

Актриса розповіла про своє цікаве положення на церемонії початку зйомок фільму

Українська актриса, зірка комедійного серіалу "Свати", "Село на мільйон" Анна Кошмал незабаром народить первістка. Про це повідомляє "Апостроф".

Повідомляється, що про прийдешнє поповнення в сімействі стало відомо на церімоніі, присвяченій старту зйомок картини "Скажені весілля". Актриса поділилася радісною новиною відразу після традиційного "розбиття тарілки". Першим про цікаве положення дізнався продюсер повнометражного фільму Юрій Горбунов, який запросив дівчину на головну роль.

 


Фото: (instagram.com/smorkovkina)

"Коли Анна Кошмал оголосила про те, що чекає дитину, ми зрозуміли, що не вкладаємося в наші графіки, і почали шукати інших героїнь", - розповів Горбунов.

23-річна актриса отримала популярність завдяки Жені Ковальовій - героїні комедійного серіалу "Свати" в 5 і 6 сезонах, яку вона зіграла. Актрисою вона стала за випадковим збігом обставин: їй запропонували роль головної героїні сватів, коли вона йшла на заняття по бальним танцям. Актриса також знімалася в популярних українських серіалах "Сашка", "Хороший хлопець", "Село на мільйон" (1 і 2 сезони), "Слуга народу" та інших.

Фото: (instagram.com/smorkovkina)

Нагадаємо, що відома українська співачка Світлана Лобода, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, недавно в Лос-Анджелесі народила другу дочку. Зірка розповіла, як проходили пологи в США.

"Я дуже щаслива. Народження дитини - це якесь неймовірне диво. До сих пір не можу пояснити це диво. Справжнє доказ Божественної присутності в кожному з нас", - зазначила співачка.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: вагітність, актриса, Сваты
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