Евгению Сморигину пришлось подрабатывать Дедом Морозом в сорокаградусную жару

Кадр со съемок сериала (пресс-служба)

Актер "Дизель студио" мог получить солнечный удар из-за неимоверной жары во время съемок

На съемках нового комедийного сериала "Папаньки", который покажут на ICTV уже осенью, актер "Дизель студио" Евгений Сморигин едва ли не получил солнечный удар. Актеру пришлось сниматся в костюме Деда Мороза и с накладной бородой в сорокаградусную жару.

В комедийном сериале "Папаньки" Евгений Сморигин играет многодетного отца, который почти в одиночку справляется с воспитанием троих детей.

"По сценарию моя младшая дочь попросила, чтобы ее покатал Дедушка Мороз на олене. За это она согласится остаться дома и посидеть с бабушкой. А теперь – как это было в жизни… Июль, жара 38 градусов, палящее солнце, снимаем сцену. Меня облачают в настоящий, красивый костюм Деда Мороза – с бородой, шапкой и варежками. Дочка едет на пони, которую ведет Дед Мороз. Перед нами идет оператор с камерой. И в это время она должна говорить текст. Один дубль – она сбивается, второй, третий, пятый... Мне показалось, что она все помнит, просто ей весело кататься на лошадке. После шестого дубля, я сказал пятилетней девочке "Кира, ты достала! Перестань прикалываться и сыграй нормально сцену! Иначе я сейчас сдохну!" После этого мы сняли сцену с первого дубля!" – комментирует Евгений Сморигин.

Эпизод снимали в местном парке города Буча. По словам автора и шеф-редактора сериала Алексея Бланаря, после каждого дубля – а их было много – к Жене подбегали гримеры и костюмеры, снимали с него костюм, обдували и обливали водой. Если бы не это, актер бы мог получить солнечный удар из-за неимоверной жары.

"Сложные были сьемки, но оно того стоит, - говорит Алексей Бланарь. – Ведь нам пришлось летом создавать Новый Год. Кстати, новогоднего оленя мы сделали из пони".

Напомним, что ICTV представит премьеру комедийного сериала от "Дизель студио" "Папаньки" уже осенью.

Ранее в Киеве состоялась громкая презентация нового сезона шоу "Танці з зірками".

Уже 26 августа на телеканале "1+1" стартует новый сезон масштабного танцевального проекта. В этом году сразу 14 звездных участников — актеры, певцы, ведущие, спортсмены — выйдут на паркет, чтобы с помощью танго и ча-ча-ча выяснить, кто же достоин звания "лучшего" в рамках популярного украинского шоу.

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