Євгену Сморигіну довелося підпрацьовувати Дідом Морозом у сорокаградусну спеку

Кадр зі зйомок серіалу (прес-служба)

Актор "Дизель студіо" міг отримати сонячний удар через неймовірну спеку під час зйомок

На зйомках нового комедійного серіалу "Папаньки", який покажуть на ICTV вже восени, актор "Дизель студіо" Євген Сморигін ледве не отримав сонячний удар. Акторові довелося зніматися в костюмі Діда Мороза і з накладною бородою в сорокаградусну спеку.

В комедійному серіалі "Папаньки" Євген Сморигін грає багатодітного батька, який майже поодинці справляється з вихованням трьох дітей.

"За сценарієм моя молодша дочка попросила, щоб її покатав Дідусь Мороз на олені. За це вона погодиться залишитися вдома і посидіти з бабусею. А тепер – як це було в житті... Липень, спека 38 градусів, палюче сонце, знімаємо сцену. Мене одягають в справжній, красивий костюм Діда Мороза – з бородою, шапкою і рукавицями. Дочка їде на поні, яку веде Дід Мороз. Перед нами йде оператор з камерою. І в цей час вона повинна говорити текст. Один дубль – вона збивається, другий, третій, п'ятий... Мені здалося, що вона все пам'ятає, просто їй весело кататися на конику. Після шостого дубля я сказав п'ятирічній дівчинці "Кіра, ти дістала! Перестань приколюватися і зіграй нормально сцену! Інакше я зараз здохну!" Після цього ми зняли сцену з першого дубля!" – коментує Євген Сморигін.

Епізод знімали в місцевому парку міста Буча. За словами автора і шеф-редактора серіалу Олексія Бланаря, після кожного дубля – а їх було багато – до Жені підбігали гримери і костюмери, знімали з нього костюм, обдували і обливали водою. Якби не це, актор міг би отримати сонячний удар через неймовірну спеку.

"Складні були зйомки, але воно того варто, - говорить Олексій Бланар. – Адже нам довелося влітку створювати Новий Рік. До речі, новорічного оленя ми зробили з поні".

Нагадаємо, що ICTV представить прем'єру комедійного серіалу від "Дизель студіо" "Папаньки" вже восени.

Раніше у Києві відбулася гучна презентація нового сезону шоу "Танці з зірками".

Вже 26 серпня на телеканалі "1+1" стартує новий сезон масштабного танцювального проекту. В цьому році відразу 14 зіркових учасників — актори, співаки, провідні спортсмени — вийдуть на паркет, щоб за допомогою танго і ча-ча-ча з'ясувати, хто ж гідний звання "кращого" у рамках популярного українського шоу.

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