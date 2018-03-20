HBO анонсировал выход сериала про катастрофу в Украине

Канал снимет сериал об аварии на Чернобыльской АЭС

Телеканал HBO и Sky Television занялись сьемками мини-сериала "Чернобыль", который расскажет об аварии на советской атомной электростанции. В главный актёрский состав драмы вошли Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон и Джаред Харрис. Об этом сообщает издание Coming Soon.

Пятисерийное шоу покажет историю взрыва реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС в УССР в апреле 1986 года и людей, которые разбирались с последствиями случившегося. Скаргарду досталась роль заместителя председателя Совета Министров СССР Бориса Щербины, возглавлявшего правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии.

Уотсон сыграет физика-ядерщика Ульяну Хомюк а Харрис исполнит роль химика Валерия Легасова. Эти персонажи попробуют узнать причины катастрофы и будут жертвовать своими жизнями ради того, чтоб установить правду.

Сценаристом шоу назначен Крэйг Мазин, а режиссером — Джоан Ренк. Дата премьеры сериала "Чернобыль" пока неизвестна.