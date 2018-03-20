HBO анонсував вихід серіалу про катастрофу в Україні

Канал зніме серіал про аварію на Чорнобильській АЕС

Телеканал HBO і Sky Television зайнялися зйомками міні-серіалу "Чорнобиль", який розповість про аварію на радянській атомній електростанції. В головний акторський склад драми увійшли Стеллан Скарсгард, Емілі Уотсон і Джаред Харріс. Про це повідомляє видання Coming Soon.

П'ятисерійне шоу покаже історію вибуху реактора четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС в УРСР у квітні 1986 року і людей, які розбиралися з наслідками того, що сталося. Скаргарду дісталася роль заступника голови Ради Міністрів СРСР Бориса Щербини, який очолював урядову комісію з ліквідації наслідків аварії.

Уотсон зіграє фізика-ядерника Уляну Хомюк а Харріс виконає роль хіміка Валерія Легасова. Ці персонажі спробують дізнатися причини катастрофи і будуть жертвувати своїми життями заради того, щоб встановити правду.

Сценаристом шоу назначений Крейг Мазін, а режисером - Джоан Ренк. Дата прем'єри серіалу "Чорнобиль" поки невідома.