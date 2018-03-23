В сети появился первый трейлер кроссовера "Скуби-Ду" и "Сверхъестественного"

Братья Винчестеры познакомятся со Скуби-Ду

Телеканал The CW представил первый полноценный трейлер 16 серии 13 сезона "Сверхъестественного", которая будет кроссовером сериала с мультсериалом "Скуби-Ду". Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале The CW.

В новой серии братья Дин и Сэм Винчестер и ангел Кастиэль окажутся во вселенной сериала "Скуби-Ду". Там они встретятся со Скуби-бандой и будут вместе разгадывать мистические загадки. Важной деталью является то, что смерть в мультфильме означает для героев смерть в реальной жизни.

Премьера кроссовера состоится 29 марта 2018 года на телеканале The CW.