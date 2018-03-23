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У мережі з'явився перший трейлер кросовера "Скубі-Ду" і "Надприродного"

STYLERСеріали        23.03.2018 - 16:41
Фото: The CW
Фото: The CW

Брати Вінчестери познайомляться зі Скубі-Ду

Телеканал The CW представив перший повноцінний трейлер 16 серії 13 сезону "Надприродного", яка буде кросовером серіалу з мультсеріалом "Скубі-Ду". Відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі The CW.

 У новій серії брати Дін і Сем Вінчестер і ангел Кастіель опиняться у всесвіті серіалу "Скубі-Ду". Там вони зустрінуться зі Скубі-бандою і будуть разом розгадувати містичні загадки. Важливою деталлю є те, що смерть в мультфільмі означає для героїв смерть в реальному житті.

Прем'єра кросовера відбудеться 29 березня 2018 року на телеканалі The CW.

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Теги: Надприродне, сериалы, мультфільм, трейлер
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