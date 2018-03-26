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Создатель "Фарго" рассказал о планах на четвертый сезон сериала

STYLERСериалы        26.03.2018 - 22:42
Фото: FX
Фото: FX

Ной Хоули хочет показать, "на что люди готовы ради денег"

Создатель сериала "Фарго" Ной Хоули рассказал, что планирует показать зрителям в четвертом сезоне шоу. Он признался, что хочет "углубиться" в историю Дикого Запада и передать атмосферу прошлых эпох. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Создатель шоу рассказал, что действие нового сезона может происходить в XVIII или XIX веке. "Я пока не знаю, будут ли так выстроены все 10 эпизодов... Но если смотреть на историю этого региона, на все волны миграции, на людей, на что они готовы пойти ради денег, то это очень заманчивая идея - сделать свою версию того периода событий", - заявил он. Хоули добавил, что "есть большая доля правды в шутке "Чем больше все меняется, тем больше все остается по-старому".

Премьера нового сезона сериала "Фарго" запланирована на 2019 год.

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Теги: сериалы, Шоу, Дикий Запад
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