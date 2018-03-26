Творець "Фарго" розповів про плани на четвертий сезон серіалу

Ной Хоулі хоче показати, "на що люди готові заради грошей"

Творець серіалу "Фарго" Ной Хоулі розповів, що планує показати глядачам в четвертому сезоні шоу. Він зізнався, що хоче "заглибитися" в історію Дикого Заходу і передати атмосферу минулих епох. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Творець шоу розповів, що дія нового сезону може відбуватися в XVIII або XIX столітті. "Я поки не знаю, чи будуть так побудовані всі 10 епізодів ... Але якщо дивитися на історію цього регіону, на всі хвилі міграції, на людей, на що вони готові піти заради грошей, то це дуже приваблива ідея - зробити свою версію того періоду подій", - заявив він. Хоулі додав, що "є велика частка правди в жарті "Чим більше все змінюється, тим більше все залишається по-старому".

Прем'єра нового сезону серіалу "Фарго" запланована на 2019 рік.