Стало известно, какие новые персонажи могут появиться в последнем сезоне "Игры престолов"

Создатели сериала ищут двух новых героев

Создатели "Игры престолов" добавят новых персонажей в финальном сезоне шоу. Они объявили набор новых актеров на две роли. Об этом сообщает сайт Watchers on the Wall.

Известно, что авторы ищут актрису 25-30 лет, которая смогла бы сыграть молодую мать. Этот персонаж переживает не лучшие времена и является очень бедным. Особенным критерием отбора исполнителя этой роли является умение импровизации во время съемок.

Также специалисты по касту огласили кастинг для девочек-близнецов, которые должны будут сняться только в одной серии. Источник утверждает, что девочки сыграют одного персонажа, а создатели ищут близнецов, поскольку детям в США запрещено долгое время находиться на съемочной площадке.

Напомним, что невеста Кита Харингтона рассказала, почему выгнала актера из дома.