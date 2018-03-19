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Стало известно, какие новые персонажи могут появиться в последнем сезоне "Игры престолов"

STYLERСериалы        19.03.2018 - 22:55
"Игра престолов" (Фото: HBO)
"Игра престолов" (Фото: HBO)

Создатели сериала ищут двух новых героев

Создатели "Игры престолов" добавят новых персонажей в финальном сезоне шоу. Они объявили набор новых актеров на две роли. Об этом сообщает сайт Watchers on the Wall.

Известно, что авторы ищут актрису 25-30 лет, которая смогла бы сыграть молодую мать. Этот персонаж переживает не лучшие времена и является очень бедным. Особенным критерием отбора исполнителя этой роли является умение импровизации во время съемок.

Также специалисты по касту огласили кастинг для девочек-близнецов, которые должны будут сняться только в одной серии. Источник утверждает, что девочки сыграют одного персонажа, а создатели ищут близнецов, поскольку детям в США запрещено долгое время находиться на съемочной площадке.

Напомним, что невеста Кита Харингтона рассказала, почему выгнала актера из дома.

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Теги: Игра престолов, сериалы
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